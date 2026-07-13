ಡ್ಯಾಮ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಈಜಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಈರ್ವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟ ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಂಚಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ಮಾಸ್ತಿಜಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮೃತರಿಬ್ಬರೂ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣ - ತಮ್ಮ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂಧನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ.
ಈಜಲು ಹೋಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀರು ಪಾಲು:
ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರು ಮೂಲತಃ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿನ್ನುರು ಗ್ರಾಮದ ಹರ್ಷಾ ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯ್ಕ (19) ಹಾಗು ಇವರ ಸಹೋದರ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಸ್ತಿಜಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮದನ ಗಜಾನನ ನಾಯ್ಕ (16) ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
19 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವಕ ಹರ್ಷಾ ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯ್ಕ ಉಡುಪಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮದನ್ಗಜಾನನ ನಾಯ್ಕ ಶಿರಸಿ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಥಮ ಪಿಯುಸಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದನು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ದತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದ ತಮ್ಮನನ್ನು ನೋಡಲು ಉಂಚಳ್ಳಿಯ ಮಾಸ್ತಿಜಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅಣ್ಣ:
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮದನ್ ನನ್ನು ಉಂಚಳ್ಳಿಯ ಮಾಸ್ತಿಜಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಟುಂಬವೊಂದಕ್ಕೆ ದತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹರ್ಷಾ ರಜೆಗೆಂದು ಮದನ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದನು.
ಈಜಾಡಲು ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಸಹೋದರರು:
ಅಣ್ಣ ಹರ್ಷಾ ನಿನ್ನೆ (ಜುಲೈ 12, 2026 ಭಾನುವಾರ) ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಮ್ಮ ಮದನ್ ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವ ತೋಟದ ಕೆಳಗಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು.
ಈಜುವ ಆಸೆಯಿಂದ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದ ಸಹೋದರರು:
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಈಜುವ ಆಸೆಯಿಂದ ಡ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಮದನ್ ಈಜು ಬಾರದೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ ಅಣ್ಣ ಹರ್ಷಾ ತಮ್ಮನನ್ನು ಬಚಾವ್ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರೂ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಪೋಲಿಸರು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಶವಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಶವ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಲೈಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯ ಪಡೆದು ಶವ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಲೈಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ನ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಗೋಪಾಲ ಗೌಡಾ, ರಾಜು ಮಡಿವಾಳ, ಪ್ರದೀಪ ಎಸಳೆ, ದೀಪಕ ಕಾನಡೆ ಹಾಗು ದರ್ಶನ ಕಬ್ಬೆ ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿ ಆಗಿದೆ.