ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಗುಂಡಿನ ಸದ್ದು!

ಉಡುಪಿ: ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಗುಂಡಿನ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು, ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಜುಲೈ 31 ರಂದು, ಡೆರೆಕ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ (55) ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ರಿ ಮೂಲದ ಇವಾನ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ (45) ಅವರನ್ನು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿವಾದದ ಕಾರಣ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊ*ಲೆಗೈಯಲಾಗಿದೆ. ಆ ಘಟನೆಯ ಆಘಾತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಸುವ ಮೊದಲೇ, ಮುದರಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಯಿತು.
ಮಾರ್ಚ್ 2, 2024 ರಂದು, ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ಹನೇಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕೃಷ್ಣ (36) ಎಂಬ ಯುವಕನನ್ನು ಅಪರಿಚಿತ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಇಂದಿಗೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿಂದಿನ ಹಲವಾರು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಘಟನೆಗಳು ಸುಲಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭೂಗತ ಜಗತ್ತಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗಿದ್ದವು: ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂಬಾಗಿಲುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಲಿಯೋ ಅಂಗಡಿಯ ಮೇಲೆ, 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಾರ್ಕೂರು ನಿವಾಸಿ ಬುಡಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರ ಮನೆಯ ಗೇಟ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು 2011 ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾವರದಲ್ಲಿರುವ ಸೀರೆ ಅಂಗಡಿಯ ಗಾಜಿನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಮೇ 15, 2008 ರಂದು, ಹೆಬ್ರಿಯ ಸೀತಾನಡಿ ಬಳಿಯ ಬಾಲೆಬ್ಬಿ ನಿವಾಸಿ ಭೋಜ ಶೆಟ್ಟಿ ನಕ್ಸಲರ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಕುಂದಾಪುರದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಬಳಿ ಸುಬ್ರಾಯ ಹೊನ್ನಾವರ ಅವರು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೋಡ್ಲಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ದು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದರು. ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆ ಪ್ರಕರಣ ಬಿದ್ದುಹೋಯಿತು.