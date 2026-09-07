/ಹಾಸನ; ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಮೆ ಎದುರೇ ಮದುವೆ.. ಯುವಕ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದ ಗೊತ್ತಾ?

Wedding in front of Dr. B. R. Ambedkar statue: ಕೈಗೆ ಮಗು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆಕೆಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಆವರಿಸಿತ್ತು. ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿದ್ದ ಯುವಕನೇ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಕೊನೆಗೂ ಆಕೆಯ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕಥೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಂಬಿಸಿ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಯುವಕನಿಂದಲೇ ನೊಂದ ಯುವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಎದುರು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನಿದು ಘಟನೆ?, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಮೆಯೆದುರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಯಾರು? ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿರೋದು ಎಲ್ಲಿ?.
ಮದುವೆ ಆಗೋದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಮಗು ಕೊಟ್ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದ ಯುವಕನಿಂದಲೇ ನೊಂದ ಯುವತಿ ಜೊತೆ ಮದುವೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಯುವಕನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಮೆಯೆದುರು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಸಂಘಟನೆ. ಹೌದು, ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿರೋದು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಲೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ. ಆಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೀರಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜು ಹಾಗೂ ನಿಲುವಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಇಬ್ಬರೂ ಜಾತಿ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾದ್ರೂ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿದ್ದ ರಾಜು, ಅನ್ನಪೂರ್ಣಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಲಿವಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಆಕೆ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ದಳು. ಆದರೆ, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದ ಬಳಿಕ ರಾಜು ಆಕೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಮಗುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ದಿಕ್ಕುತೋಚದಂತಾದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ಕೊನೆಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಳು. ಆಲೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಯುವಕನನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಕರೆತಂದಿದ್ದರು.
ಇತ್ತ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸಿ, ಮಗುವಾದ ಬಳಿಕ ಕೈಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯುವಕನಿಂದಲೇ ನೊಂದ ಯುವತಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮುಂದಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಯುವಕ ರಾಜು ಹಾಗೂ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿಸಿ, ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಆಲೂರು ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಮೆ ಮುಂಭಾಗ ಪರಸ್ಪರ ಹಾರ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಂಡರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಹುಡುಗನ ಮನೆಯವರು ಹುಡುಗಿ ಕೆಳಜಾತಿ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಿಲ್ವಂತೆ, ಆದ್ರೆ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಂಡರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ವಾ ಅಂತಾ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಹುಡುಗ ಈಗಾಗಲೇ ಕೈಕೊಟ್ಟು ಹೋದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ಆರೋಪವೂ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಈಕೆಯಯನ್ನು ಕೈಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಯುವಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತೆ. ಕೊನೆಗೂ ವರ್ಷಗಳ ನೋವಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದ್ದು, ಅನ್ನಪೂರ್ಣಳ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ತನ್ನನ್ನು ನಂಬಿಸಿ, ಮಗುವನ್ನು ನೀಡಿ, ಬಳಿಕ ದೂರವಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೇ ಮತ್ತೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ.