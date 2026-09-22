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ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ,ಅರಣ್ಯ ರೈತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದೇ ಎಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ

Kasthuri rangan report: ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಕೇವಲ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲ. ಅವು ನಮ್ಮ ಮಳೆ, ನದಿಗಳು, ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಳು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಹಿಂದಿನ ಜೀವನಾಡಿ. ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ನೀರು ಕರಾವಳಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ.

Written ByRamya R Gowda
Published: Sep 22, 2026, 03:11 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 03:11 PM IST
ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ,ಅರಣ್ಯ ರೈತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದೇ ಎಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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