ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ,ಅರಣ್ಯ ರೈತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದೇ ಎಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ

Kasthuri rangan report: ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಕೇವಲ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲ. ಅವು ನಮ್ಮ ಮಳೆ, ನದಿಗಳು, ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಳು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಹಿಂದಿನ ಜೀವನಾಡಿ. ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ನೀರು ಕರಾವಳಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಕಾಡುಗಳು ಮಳೆನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ನದಿಗಳು ಕೃಷಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಮಲೆನಾಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ; ಇದು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಆಗಿದೆ.
ಕಸ್ತೂರಿರಂಗನ್ ವರದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 2013 ರಲ್ಲಿ, ಡಾ. ಕೆ. ಕಸ್ತೂರಿರಂಗನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಗುಂಪು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು. ವರ್ಷಗಳ ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ, ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಸಚಿವಾಲಯವು ಜುಲೈ 27, 2026 ರಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ರವರೆಗೆ ಸಮಯ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಕಸ್ತೂರಿರಂಗನ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಫಾರಸುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಭೂದೃಶ್ಯದ ಸುಮಾರು 60,000 ಚದರ ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಗುರುತಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು.ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಲೆನಾಡು ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಸುಮಾರು 20,668 ಚದರ ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 1,576 ಹಳ್ಳಿಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳು, ಭೂಮಿ, ತೋಟಗಳು, ರಸ್ತೆಗಳು, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಸಹಜವಾಗಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಪರಿಸರ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಕಲ್ಲುಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಈ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಮಲೆನಾಡು ರೈತನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಳವಾಗಿದೆ: "ನಾವು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿದ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ತೋಟಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?" ಇದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲ.
ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ: "ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ನಮ್ಮ ನದಿಗಳು, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆಯೇ?" ಎರಡೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉತ್ತರ ಬೇಕು.
ರೈತರನ್ನು ಪರಿಸರದ ವಿರುದ್ಧ ಇರಿಸಬೇಡಿ.
ಮಲೆನಾಡಿನ ರೈತರನ್ನು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ವಿರೋಧಿಗಳು ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಬಾರದು. ಮಲೆನಾಡಿನ ರೈತ ಕಾಡಿನ ಶತ್ರುವಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ರೈತರು ಕಾಡಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ತಪ್ಪು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಅತಿಯಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜಲಮಾರ್ಗಗಳ ನಾಶ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ನಿರ್ಮಾಣಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸುವುದು ಸಹ ತಪ್ಪು.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಅತಿಯಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜಲಮಾರ್ಗಗಳ ನಾಶ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ನಿರ್ಮಾಣಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸುವುದು ಸಹ ತಪ್ಪು. ರೈತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಕೂಡ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಬೇಕು.
ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ನದಿಗಳು, ಜಲಾಶಯಗಳು, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಹರಿವು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಘಟ್ಟಗಳ ಕಾಡುಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡರೆ, ಅದು ಮಳೆನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತ, ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಹೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕೆಳಭಾಗದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಸರ್ಕಾರ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು
"ಯಾವ ಹಳ್ಳಿಗಳು ESA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ?" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.
ಗ್ರಾಮವಾರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಅರಣ್ಯಗಳು, ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ, ತೋಟಗಳು, ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಜಲ ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಕುಸಿತ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಒಂದೇ ನಿಯಮವನ್ನು ಹೇರಬಾರದು.
ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ವಸತಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು. ರೈತರಿಗೆ ಅವರ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕಾನೂನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಬೇಕು. ಗ್ರಾಮಗಳು ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಮರಗಳ ರಕ್ಷಣೆ, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಕೃಷಿ, ಮಳೆನೀರು ಕೊಯ್ದು ಮತ್ತು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಜನರು ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೆಂದು ನೋಡಬಾರದು, ಅದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಡಾ. ಮಹೇಶ್ ಪಿಜಿ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.