/ಪತ್ರೊಡೆ ಎಲೆ ಕೀಳಲು ಹೋಗಿ ಯುವಕ ಸಾ*ವು!.. ಇತ್ತ ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹಸುಗೂಸು ಬಲಿ ಆರೋಪ

Chikmagalore child death: ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಸುಗೂಸು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು,ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಳಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರೋಶ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ.
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದ ಅರವಿಂದ ನಗರ ನಿವಾಸಿ ರವೀಶ್-ತೇಜಸ್ವಿನಿ ದಂಪತಿ ಮಗುವಿಗೆ ಜ್ವರ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಆ ವೇಳೆ ಮಗುವಿಗೆ ರಕ್ತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ವೈದ್ಯರು ಮಗು ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರು..
ಇದಾದ ಬಳಿಕ 11 ಗಂಟೆ ವೇಳೆಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಸನ ಕರೆದೊಯ್ಯಿ ಎಂದು ವೈದ್ಯರ ಸೂಚಿಸಿದರು ಹಾಸನ ಹೋಗುವಾಗ ಬೇಲೂರು ಬಳಿ ತೀವ್ರ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಮಗು ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಮಗು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ 3 ತಿಂಗಳ ಹಸುಗೂಸು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
*ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಮರವೇರಿದ್ದ ಯುವಕನಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆದು ಸಾವು
ಯುವಕನಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕುಂದ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ. 28ವರ್ಷ ಅಭಿಷೇಕ್ ಎಂಬಾತ ಯುವಕ ಪತ್ರೊಡೆ ಎಲೆ ಕೀಳಲು ಮರವೇರಿದ್ದಾಗ ಏಕಾಏಕಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮರದಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಕೀಳುವ ವೇಳೇ ಟಚ್ ಅಗಿರುವ 11 ಕೆ.ವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವೈರ್ ತಗಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮರದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಯುವಕನ ಮೃತದೇಹ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರ. ಸದ್ಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ.
*ಕಳೆ ಕಟ್ಟದ ಜೋಗ ಜಲಪಾತ
ಇತ್ತ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಯುತ್ತಾ ಬಂದರೂ ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಕಳೆದ ಕಟ್ಟದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ. ಬಿರು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಜೋಗ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಮೈದುಂಬಿಕೊಂಡು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಜೋಗ ಜಲಪಾತದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಜೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರವಸಿಗರಿಗೆ ನಿರಾಸೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.