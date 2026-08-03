Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನ್ಯೂಸ್
  • /Police Exam Death: ಪೊಲೀಸ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಕನಸು... ಮನೆ ಸೇರುವ ಮುನ್ನವೇ ಯುವಕನ ಜೀವಂತ್ಯ

Police Exam Death: ಪೊಲೀಸ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಕನಸು... ಮನೆ ಸೇರುವ ಮುನ್ನವೇ ಯುವಕನ ಜೀವಂತ್ಯ

Hassan Accident: ಒಟ್ಟು 3991 ಸಿವಿಲ್‌ ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಾನ್‌ಸ್ಟೇಬಲ್‌ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಾನ್‌ಸ್ಟೇಬಲ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೋದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ದಾರುಣವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಹಾಸನ ನಗರದ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 03, 2026, 03:08 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 03:08 PM IST
Police Exam Death: ಪೊಲೀಸ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಕನಸು... ಮನೆ ಸೇರುವ ಮುನ್ನವೇ ಯುವಕನ ಜೀವಂತ್ಯ

About the Author

Prajwal B

Prajwal B

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಕನಕಗಿರಿಯ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಜಕಾರಣಿ ಶಿವರಾಜ್‌ ತಂಗಡಗಿ.. ಓದಿದ್ದು ಏನು, 4ನೇ ಬಾರಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ!
2
3
4
5