shivamogga murder case: ಆತ ಏನೂ ಅರಿಯದೇ ತಾನಾಯ್ತು, ತನ್ನ ಕೆಲವಾಯ್ತು ಅಂತಾ ಅಂದುಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಿಲ್ಸಿ, ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ, ಕೊಲೆಗಡುಕರು, ಯಾವಾಗ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ರೋ, ಯಾವಾಗ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈತನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಮನೆ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ನೋಡಿ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಕೊಲೆಯೊಂದು ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತಾ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾಕೀ ಮರ್ಡರ್ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲಿ ನಡಿತು...ಇದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಹೀಗೆ ರಕ್ತಸಿಕ್ತವಾಗಿ, ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಹತನಾಗಿ ಮಲಗಿರುವ ಯುವಕನ ಹೆಸರು ಪ್ರವೀಣ್ ಅಂತಾ. 29 ವರ್ಷದ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಂಬ ಯುವಕನನ್ನು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ವೇಳೆಯಲ್ಲೇ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಕೊಚ್ಚ ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಸಿಯ ಆಯನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಸುತ್ತುಕೋಟೆ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಭೀಕರ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿದೆ.
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ಕೊಲೆಗೀಡಾದ ಯುವಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಂದಿನಂತೆಯೇ, ತಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು, ಬಳಿಕ ಊಟ ಮಾಡಿ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಿ, ಮನೆ ಮುಂದೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮನೆ ಬಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಲಗಿದ್ದ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ, ಇಂದು ಎಂದಿನಂತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಈತನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಯುವಕರು, ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಇನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರವೀಣನ ತಲೆ ಹಾಗೂ ಎದೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಅನುಮಾನವಿದೆ. ಒಂದು ಬೈಕ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ, ಹಣ ನೀಡದೇ ವಂಚಿಸಿರುವ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ವೈಷಮ್ಯ ಹಾಗೂ, ಈ ಹಿಂದೆ ಗ್ರಾಮದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೆಲವರ ಜೊತೆ ವೈಷಮ್ಯ ಇತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರವೀಣನನ್ನು ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ಧಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸುತ್ತಿರುವವರು, ವೈಷಮ್ಯ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರೇ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹಳೆಯ ವೈಷಮ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಕೊಲೆಯಾಗಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ತಾವು ಇರೋಣ ಎಂದಾಗಲೂ ಈ ದ್ವೇಷ ಎಂಬುದು ಮತ್ತೆ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೇ ಇದು ತಾಜಾಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಏನೇಯಾಗ್ಲೀ, ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಕುಂಸಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಕೊಲೆಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ತನಿಖೆ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ, ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ.
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