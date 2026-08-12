/ Chikkamagaluru: ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯುವಕರ ಕಿಡಿ! ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್‌ ಮೂಲಕ ವಿನೂತನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

Viral News: ಕಾಫಿನಾಡು ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸದಾ ಯಾವುದಾದರು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಇದೀಗ ರಸ್ತೆಯ ದುಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹದಗೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕರು ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು, ರೀಲ್ಸ್ಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಯುವಕರ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್!
ಹದಗೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಗಳು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಯುವ ಸಮೂಹ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲ ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದೆ. ರೀಲ್ಸ್-ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ ಯುವಕರು, ಕೆರೆಯಂತಾದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆ-ದಡ ಆಟವಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಇದು ಕೆರೆಯೋ ರಸ್ತೆಯೋ ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಬರೆದು, ಕೆರೆ ದಡ-ಆಡಿ ಸರ್ಕಾರ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಅಣಕಿಸಿದ್ದರು.
ಶೃಂಗೇರಿ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದ ರಸ್ತೆಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಓಡಾಡುವುದೇ ಯಾತನೆಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಶೃಂಗೇರಿ-ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಹೆದ್ದಾರಿ, ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ-ಕೊಪ್ಪ-ಶೃಂಗೇರಿ ರಸ್ತೆ, ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು-ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳು ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿವೆ.
ಇನ್ನು ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ರಸ್ತೆಗಳು ಕೆರೆಯಂತೆ ನೀರು ತುಂಬಿ, ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಯುವಕರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ 'ಕೆರೆ-ದಡ' ಆಟವಾಡುವ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಇದು ಕೆರೆಯೋ ರಸ್ತೆಯೋ?' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಅಣಕಿಸುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಮೂಡಿಗೆರೆಯಲ್ಲೂ ಯುವಕರ ವಿಭಿನ್ನ ಹೋರಾಟ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಇತ್ತ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೂ ಯುವಕರು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಣಕು ಶವಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿ, ಗುಂಡಿ ತುಂಬಿರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸಾವು-ನೋವು ಬಿಂಬಿಸುವ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಸ್ಮಶಾನದ ಗುಂಡಿಯಂತಾದ ಮೂಡಿಗೆರೆ ರಸ್ತೆ" ಎಂದು ಅಣಕಿಸುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹದಗೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿವೆ.