Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನ್ಯೂಸ್
  • / Chikkamagaluru: ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯುವಕರ ಕಿಡಿ! ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್‌ ಮೂಲಕ ವಿನೂತನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

Chikkamagaluru: ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯುವಕರ ಕಿಡಿ! ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್‌ ಮೂಲಕ ವಿನೂತನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

Reels Protest: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹದಗೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕರು ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು, ರೀಲ್ಸ್‌ಗಳು ವೈರಲ್‌ ಆಗಿ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 12, 2026, 07:00 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 07:00 PM IST
Chikkamagaluru: ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯುವಕರ ಕಿಡಿ! ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್‌ ಮೂಲಕ ವಿನೂತನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

About the Author

Prajwal B

Prajwal B

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Mandya Protest: ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿದ ಕಾವೇರಿ ಕಿಚ್ಚು! ನಾಳೆ ಸಕ್ಕರೆನಾಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ತಬ್ಧ?
2
3
4
5