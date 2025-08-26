English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಆನೆ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ತಪ್ಪದ ಗಂಡಾಂತರ: ಗಜರಾಜನ ಕಾಲಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ!

An Elephant Seriously Injured: ಪಳಗಿಸುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಆನೆಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತೇ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಾಜನಂತಿದ್ದ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಖೆಡ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಬಳಲಿದ್ದೇ ವಿಪರ್ಯಾಸ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Aug 26, 2025, 12:50 PM IST
  • ಮಾರ್ಚ್ 18ರಂದು ಸಕಲೇಶಪುರ ಬಳಿಯ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಆನೆಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು.
  • ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ಪಳಗಿಸುವ ವೇಳೆ ಯಾವುದೋ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆನೆಯ ಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿರಬಹುದು.
  • ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಆನೆಯನ್ನು ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಬಿಡಾರಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಾಗ ಅದರ ಮುಂಭಾಗದ ಕಾಲು ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು.

ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ : ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ : ಡಿಎ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಡಾ ಖಾತೆಗೆ
7th Pay Commission
ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ : ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ : ಡಿಎ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಡಾ ಖಾತೆಗೆ
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಪ್ಟ್..‌ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ ವೇತನ! ಡಬಲ್‌ ಆಗುವುದು ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ..
Central Govt Employees
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಪ್ಟ್..‌ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ ವೇತನ! ಡಬಲ್‌ ಆಗುವುದು ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ..
ಗುರು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರ: ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ
Shani Gochar 2025
ಗುರು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರ: ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧನ ಪ್ರವೇಶ: ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯಲಿದೆ!!
Ganesh Chaturthi astrology
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧನ ಪ್ರವೇಶ: ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯಲಿದೆ!!
ಆನೆ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ತಪ್ಪದ ಗಂಡಾಂತರ: ಗಜರಾಜನ ಕಾಲಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ!

An Elephant Seriously Injured: ಬಹುಶಃ ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಘಟನೆ ಹಿಂದೆಂದೂ ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನಿದ್ದ ಆನೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಪಳಗಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಯಾವುದೋ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅನಾಹುತವೊಂದು ಘಟಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಗಜರಾಜನ ಕಾಲಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯವಾಗಿದೆ.

ಕಾಡಿನ ಆನೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪಳಗಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಆಹಾರ ನೀಡುವ, ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಆನೆ ಬಿಡಾರದಲ್ಲೇ ಆನೆಯ ಕಾಲಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯ ಆಗಿರುವುದು ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೂ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಳಗಿಸಲೆಂದು ಆನೆಗೆ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತೇ? ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-  ಶಾಕಿಂಗ್.... ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಓಡಾಟ! ವಿಡಿಯೋ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ

ಇದೇ ಮಾರ್ಚ್ 18ರಂದು ಸಕಲೇಶಪುರ ಬಳಿಯ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಆನೆಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಬಿಡಾರಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿನ ಖೆಡ್ಡಾಕ್ಕೆ ಕೆಡವಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪಳಗಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವೇಳೆ ಯಾವುದೋ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆನೆಯ ಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಆನೆಯನ್ನು ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಬಿಡಾರಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಾಗ ಅದರ ಮುಂಭಾಗದ ಕಾಲು ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು. 

ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಬಿಡಾರದ ಖೆಡ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿಸಲು ಆನೆಗೆ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿರಬಹುದು. ಅದರಿಂದಲೇ ಆನೆ ಕಾಲಿಗೆ ನೋವಾಗಿರಬಹುದು, ಗಾಯವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ರೊಝ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಂಗ್ರಿನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಎನಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕುಳಿತ ಚಿರತೆ: ವಾಚ್ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ

ಸದ್ಯ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಆನೆಗೆ ಈ ದುಸ್ಥಿತಿ ಬರಲು ಏನು ಕಾರಣ? ಯಾರು ಕಾರಣ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಆನೆಯ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಬಿಡಾರದ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಆತಂಕಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆನೆಗಳನ್ನು ಪಳಗಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯನ್ಯಜೀವಿ ವೈದ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿದ್ದೂ ಹೀಗಾಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಬೇರೇನಾದರೂ ನಡೆದಿದೆಯಾ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು. 

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

