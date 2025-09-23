English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಯುವತಿ ನೀರುಪಾಲು, ಯುವಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಾಲು: ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನು?

Love Case: ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಯುವಕ-ಯುವತಿಗೆ ಮನೆಯವರಿಂದಲೂ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಆದರೆ, ಈಗಲೇ ಮದುವೆ ಬೇಡ... ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬದವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಏನಾಯ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ... ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರೇಮ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಯುವತಿ ಮಸಣ ಸೇರಿದರೆ, ಯುವಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾನೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Sep 23, 2025, 02:49 PM IST
  • ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಯುವಕ-ಯುವತಿ
  • ಇವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಮನೆಯವರ ಸಮ್ಮತಿ
  • ಆದರೂ, ನಡೆದೇ ಹೋಯ್ತು ಅನಾಹುತ... ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದಾದರೂ ಏನು?

Bhadravati Love Case: ಭದ್ರಾವತಿ ಹೊಸಮನೆ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಯುವತಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯುವತಿ ಇಂದು ಎರೆಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯ ಭದ್ರಾ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ*ವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಸ್ವಾತಿ (19) ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಯುವತಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಪ್ರೇಮಿ ಸೂರ್ಯ ವಿ*ಷ ಸೇವಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಏನಿದು ಘಟನೆ?
ಭದ್ರಾವತಿ ಎರೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೋವಿ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಸ್ವಾತಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಯಾವ ಜಾತಿನೂ ಕೂಡ ಅಡ್ಡವಿರಲಿಲ್ಲ. ಸುಂದರವಾಗಿರುವ ಸ್ವಾತಿ ಅದ್ಹೇಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಫಿದಾ ಆದಳೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಪ್ರೀತಿ ಕುರುಡು ಎಂಬಂತೆ ಕುರುಡಗಣ್ಣಿನಂದಲೇ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಸ್ವಾತಿಗೆ, ತಾನೊಂದು ದಿನ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭ ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕೊಂಡಿದ್ದಳೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 

ಸೂರ್ಯ ಸ್ವಾತಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಮೊದಲು ಬುದ್ದಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಪೋಷಕರು ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಬೇಡ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮದುವೆ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ತಿಳಿ ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಾಯುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

21-09-25 ರಂದು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಿ ಉಕ್ಕುಂದ ಸೇತುವೆ ಬಳಿಯ ಭದ್ರ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆಯತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಏನು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಿತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯ ವಿ*ಷದ ಬಾಟಲಿ ಹಿಡಿದು ಸ್ವಾತಿಗೆ ತಾನು ಸಾ*ಯುವುದಾಗಿ ಹೆದರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ಸ್ವಾತಿ ದಿಕ್ಕು ಕಾಣದೆ ನಾಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ಸೂರ್ಯ ವಿ*ಷ ಕುಡಿದಿದ್ದು, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಮೆಗ್ಗಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಭದ್ರಾವತಿ ಹೊಸಮನೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು, ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Bhadravati Love Case

