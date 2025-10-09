English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರೇ! ಈ ಜನರ ಯಶಸ್ಸನ್ನೂ ಯಾರಿಂದಲೂ ತಡೆಯೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ..

 Richest zodiac sign: ಹುರುನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶ್ರೀಮಂತ ಪಟ್ಟಿ 2025 ರ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 9, 2025, 01:05 PM IST
  • ನಮ್ಮ ಜಾತಕವು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ
  • ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರೇ! ಈ ಜನರ ಯಶಸ್ಸನ್ನೂ ಯಾರಿಂದಲೂ ತಡೆಯೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ..

Billionaire astrology: ನಮ್ಮ ಜಾತಕವು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಜನರ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಕೆಲವು ಮನಮುಟ್ಟುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಹುರುನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶ್ರೀಮಂತ ಪಟ್ಟಿ 2025 ರ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ..

ವಾಯು ರಾಶಿಯಾದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಶೇ. 9.5 ರಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತ ಜನರು ಈ ರಾಶಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಅವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಹುಕಾರ್ಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೇ.. ಜೆಮಿನಿ ಬಿಲಿಯನೇರ್ಸ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂಗಲಂ ಬಿರ್ಲಾ ಜೂನ್ 14, 1966 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ಲೋಹ ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿವಾಸ್ ಮಿತ್ತಲ್ ಜೂನ್ 15, 1950 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಈ ಉಕ್ಕಿನ ಉದ್ಯಮಿ ಆರ್ಸೆಲರ್ ಮಿತ್ತಲ್‌ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು. ರಾಹುಲ್ ಭಾಟಿಯಾ ಏಪ್ರಿಲ್ 23, 1949 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ವಾಯುಯಾನ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಇಂಡಿಗೋ ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್‌ನ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು. 

ಕನ್ಯಾ ಮತ್ತು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕನ್ಯಾ ಮತ್ತು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಎರಡು ರಾಶಿಗಳು ತಲಾ 9.1 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅವರ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅನಿಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ 1953 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸ್ಥಾಪಕರು. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಶಾಪೂರ್ ಪಲ್ಲೊಂಜಿ ಮಿಸ್ತ್ರಿ 1955 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಪೂರ್ಜಿ ಪಲ್ಲೊಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜಾಯ್ ಅಲುಕ್ಕಾಸ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಭರಣ ಚಿಲ್ಲರೆ ಸರಪಳಿಯಾದ ಜೋಯಾಲುಕ್ಕಾಸ್ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶ್ರೀಮಂತರು ಕರ್ಸನ್‌ಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ 1945 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು FMCG ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನಿರ್ಮಾದ ಸ್ಥಾಪಕರು. ರಾಜನ್ ಭಾರ್ತಿ ಮಿತ್ತಲ್ 1959 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ವಲಯದ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಭಾರ್ತಿ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್‌ಗೆ ಸೇರಿದವರು. ರಾಧಾ ವೆಂಬು 1973 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಪನಿಯಾದ ಜೊಹೊ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ನ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು.

ಇತರ ರಾಶಿಗಳು: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇತರ ರಾಶಿಗಳು ಸಹ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ.. ವೃಶ್ಚಿಕ (9.0%) ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರ್ತಿ ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ನ ಸುನಿಲ್ ಮಿತ್ತಲ್ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23, 1957 ರಂದು ಜನನ) ಮತ್ತು ಲುಲು ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯೂಸುಫ್ ಅಲಿ ಎಂ.ಎ (ನವೆಂಬರ್ 15, 1955 ರಂದು ಜನನ) ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದವರು. ಮೀನ (8.9%) ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಉದಯ್ ಕೋಟಕ್ (ಮಾರ್ಚ್ 15, 1959 ರಂದು ಜನನ) ಮತ್ತು ಅವೆನ್ಯೂ ಸೂಪರ್‌ಮಾರ್ಟ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರಾಧಾಕಿಶನ್ ದಮಾನಿ ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ.. 

ಕರ್ಕಾಟಕ (8.6%): ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ (ಜನನ ಜೂನ್ 24, 1962) ಈ ರಾಶಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ, HCL ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರೋಶ್ನಿ ನಾಡರ್ (ಜನನ 1983) ಕೂಡ ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ (ಜನನ ಏಪ್ರಿಲ್ 19, 1957) ಅವರು ಬಿಲಿಯನೇರ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಷ (7.9%) ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯವರು ವೃಷಭ ರಾಶಿ (7.5%): ಸೀರಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸೈರಸ್ ಪೂನವಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಮಾರಿಕೊ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಹರ್ಷ್ ಮಾರಿವಾಲಾ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ತುಲಾ (7.2%): ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಜನಪ್ರಿಯ ರಾಶಿ. ಸನ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ಸ್‌ನ ದಿಲೀಪ್ ಸಾಂಘ್ವಿ ಮತ್ತು ಮದರ್‌ಸನ್ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ವಿವೇಕ್ ಚಂದ್ ಸೆಹಗಲ್ ಈ ರಾಶಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು.
 
 

