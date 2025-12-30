English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • ಪುತ್ರದಾ ಏಕಾದಶಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ.. ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯ

ಪುತ್ರದಾ ಏಕಾದಶಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ.. ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯ

Putrada Ekadashi: ಪುತ್ರದಾ ಏಕಾದಶಿ ಕೂಡ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಂತಾನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗಂತೂ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದುದು. ಪುತ್ರದಾ ಏಕಾದಶಿಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Dec 30, 2025, 01:21 PM IST
  • ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಪುಷ್ಯ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಏಕಾದಶಿ ತಿಥಿಯಂದು ಪುತ್ರದಾ ಏಕಾದಶಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಪುತ್ರದಾ ಏಕಾದಶಿಯ ಉಪವಾಸದಿಂದ ಸಂತಾನ ಪಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ.
  • ಪುತ್ರದಾ ಏಕಾದಶಿ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಉಪವಾಸದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತವೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು.

Trending Photos

BIGG BOSS 12ಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ರಶ್​ ಮೆಟರಿಯಲ್ ​ಸೂರಜ್​ ಸಿಂಗ್​ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಔಟ್‌..!
camera icon7
Big boss kannada 12 Suraj singh
BIGG BOSS 12ಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ರಶ್​ ಮೆಟರಿಯಲ್ ​ಸೂರಜ್​ ಸಿಂಗ್​ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಔಟ್‌..!
ಜೋಕ್‌ ಅಲ್ಲ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು..! ಗಿಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ನಟಿ ಸಂಗೀತಾ ಶೃಂಗೇರಿ
camera icon5
Sangeetha Sringeri
ಜೋಕ್‌ ಅಲ್ಲ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು..! ಗಿಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ನಟಿ ಸಂಗೀತಾ ಶೃಂಗೇರಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸ ಸುದ್ದಿ, ಶೇ 35 ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್..!
camera icon7
DA hike
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸ ಸುದ್ದಿ, ಶೇ 35 ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್..!
ʻಅದೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಯೋಗ.. ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು.. ಖಂಡಿಯವಾಗಿಯೂ ತಪ್ಪಲ್ಲʼ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್‌ ಹೇಳಿಕೆ!
camera icon8
Actress Ileana D'Cruz
ʻಅದೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಯೋಗ.. ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು.. ಖಂಡಿಯವಾಗಿಯೂ ತಪ್ಪಲ್ಲʼ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್‌ ಹೇಳಿಕೆ!
ಪುತ್ರದಾ ಏಕಾದಶಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ.. ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯ

Putrada Ekadashi 2025: ಪುತ್ರದಾ ಏಕಾದಶಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ಪುತ್ರದಾ ಏಕಾದಶಿಯ ಉಪವಾಸದಿಂದ ಸಂತಾನ ಪಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪುತ್ರದಾ ಏಕಾದಶಿ ಪೌಷ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಂದು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಪುತ್ರದಾ ಏಕಾದಶಿ ಯಾವಾಗ? 2025ರ ಕಡೆಯ ಪುತ್ರದಾ ಏಕಾದಶಿ ಆಚರಣೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ಬಾರಿಯ ಪುತ್ರದಾ ಏಕಾದಶಿ ಯಾವಾಗ?
ಈ ಬಾರಿಯ ಪುತ್ರದಾ ಏಕಾದಶಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 30 ಅಥವಾ 31 ಎನ್ನುವ ಗೊಂದಲಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಪೌಷ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಏಕಾದಶಿ ತಿಥಿಯು ಡಿಸೆಂಬರ್ 30ರ (ಇಂದು) ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.51ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರ (ನಾಳೆ) ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುತ್ರದಾ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಪುತ್ರದಾ ಏಕಾದಶಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ರತಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಪವಾಸವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ: ಮೋಕ್ಷದ ಹಾದಿಗೆ ದಾರಿ ದೀಪ.. ವಿಷ್ಣು ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಆಚರಣೆಯ ವಿಧಾನ ಮತ್ತದರ ಮಹತ್ವ

ಪುತ್ರದಾ ಏಕಾದಶಿಯ ಉಪವಾಸ ಯಾವಾಗ? 
ವೈದಿಕ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 30 ರಂದು ಏಕಾದಶಿ ತಿಥಿಯು ಇಡೀ ದಿನ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದೇ ದಿನ ಪುತ್ರದಾ ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಈ ವರ್ಷ ಪುತ್ರದಾ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ಬುಧ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಎಂಬ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪುತ್ರದಾ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಉಪವಾಸದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಪುತ್ರದಾ ಏಕಾದಶಿ ಪ್ರಯೋಜನ?
ಪುತ್ರದಾ ಏಕಾದಶಿ ಆಚರಿಸುವುದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪುತ್ರದ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರೆ ಯೋಗ್ಯ ಸಂತಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಜನಜನಿತವಾಗಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಕೂಡ ಪುತ್ರದಾ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯಂದೇ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಬಲ ಯೋಗಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.. 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹ

ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪುತ್ರದ ಏಕಾದಶಿ ಉಪಾಯ:
ಪುತ್ರದಾ ಏಕಾದಶಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವವರು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ‘ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ’ ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಬೇಕು. ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ 2-3 ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳ ನೈವೇದ್ಯ ನೀಡಬೇಕು. ದಿನವಿಡೀ ಉಪವಾಸಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ರಾತ್ರಿ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರ ಪಠಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಶ್ರದ್ದಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪುತ್ರದಾ ಏಕಾದಶಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸುಖ ಸಂತೋಷಗಳು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
 

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Putrada EkadashiEkadashiPutrada Ekadashi BenefitsHinduPutrada Ekadashi auspicious Things

Trending News