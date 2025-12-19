2026 ವರ್ಷ ಈ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದಂದು ಹುಟ್ಟಿದ ಜನರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತೆ..! ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಇವರನ್ನ ಹಣ ಹುಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ 

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Numerology Predictions 2026 : 2025 ರ ವರ್ಷ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ದುರದೃಷ್ಟಕರವಾಗಿರಬಹುದು.. ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದ್ದೂ ಆಗಿರಬಹುದು.. ಈಗ 2025 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷ 2026  ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 19, 2025, 06:00 AM IST
Lucky birth dates 2026 : ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ನೇ ವರ್ಷವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿರಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ 'ರವಿ' ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 3 ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಅಂದರೆ 3, 12, 21, 30 (2+1=3) ಮತ್ತು 5 ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದಿನಾಂಕಗಳು ಅಂದರೆ 5, 14, 23 (1+4=5). ವೃತ್ತಿ, ಹಣ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಸೂರ್ಯ : ಈ ದಿನಾಂಕಗಳು ತುಂಬಾ ಶುಭ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ, 2026 ವರ್ಷವು ಶಕ್ತಿ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ವರ್ಷವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬಲಕ್ಕೂ ಸಹ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಗುರು : 3, 12, 21, 30 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರು 2026 ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳು ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಬುಧ : 2026 ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ವರ್ಷವಾಗಬಹುದು.. 5, 14, 23. 2026 ರಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಪ್ರಗತಿ, ಸಂವಹನ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಲಾಭ, ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.

2026 ರ ಭವಿಷ್ಯದ ಭವಿಷ್ಯವೇನು? : 2026 ರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಮಿಶ್ರವಾಗಿವೆ.. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಯ ವರ್ಷವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಈ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಅಂದಾಜು ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು. (ಸೂಚನೆ: ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕು ಸಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು Zee Kannada News ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

