2026 ವರ್ಷ ಈ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದಂದು ಹುಟ್ಟಿದ ಜನರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತೆ..! ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಇವರನ್ನ ಹಣ ಹುಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ 

Lucky birth dates 2026 : ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ನೇ ವರ್ಷವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿರಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ 'ರವಿ' ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 3 ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಅಂದರೆ 3, 12, 21, 30 (2+1=3) ಮತ್ತು 5 ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದಿನಾಂಕಗಳು ಅಂದರೆ 5, 14, 23 (1+4=5). ವೃತ್ತಿ, ಹಣ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಸೂರ್ಯ : ಈ ದಿನಾಂಕಗಳು ತುಂಬಾ ಶುಭ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ, 2026 ವರ್ಷವು ಶಕ್ತಿ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ವರ್ಷವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬಲಕ್ಕೂ ಸಹ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಗುರು : 3, 12, 21, 30 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರು 2026 ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳು ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಬುಧ : 2026 ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ವರ್ಷವಾಗಬಹುದು.. 5, 14, 23. 2026 ರಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಪ್ರಗತಿ, ಸಂವಹನ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಲಾಭ, ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
2026 ರ ಭವಿಷ್ಯದ ಭವಿಷ್ಯವೇನು? : 2026 ರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಮಿಶ್ರವಾಗಿವೆ.. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಯ ವರ್ಷವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಈ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಅಂದಾಜು ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು. (ಸೂಚನೆ: ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕು ಸಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು Zee Kannada News ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ)