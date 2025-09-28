ದಿನಭವಿಷ್ಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28, 2025: ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕು.. ದೇವಿಯ ಆಶಿರ್ವಾದದಿಂದ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ

September 28, 2025 Horoscope: ಭಾನುವಾರ ನವರಾತ್ರಿಯ ಆರನೇ ದಿನ, ಈ ದಿನದಂದು ಮೂರು ರಾಶಿಯ ಜನರು ಅಪಾರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿನದಿಂದ ದೇವಿಯ ಆರ್ಶಿವಾದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿದು ಬರಲಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುದು? ಮುಂದೆ ಓದಿ.
ಮೇಷ - ನೀವು ಚೈತನ್ಯಶೀಲರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇಂದು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಹ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಈ ರಾಶಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಇಂದು ಉತ್ತಮ ದಿನವನ್ನು ಕಳೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಚೈತನ್ಯಶೀಲರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಇಂದಿನ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 5
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣ: ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇಂದು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು, ಅದು ನಿಮಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಇಂದು ಹೊಸ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ, ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಿರಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಇಂದಿನ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 1
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ಕಿತ್ತಳೆ
ಮಿಥುನ: ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಲಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಹಣದ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಆಧಾರಿತ ನೈವೇದ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ; ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದಿನ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 4
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದಿನ ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ಹಳದಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಂದಿಗಿನ ಪರಿಚಯವು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮನೆಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಇಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ದೇವಿಗೆ ಕೆಂಪು ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಅರ್ಪಿಸಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದಿನ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 2
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದಿನ ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ನೇರಳೆ
ಸಿಂಹ: ನೀವು ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ.
ಇಂದು ಮಿಶ್ರ ದಿನವಾಗಲಿದೆ. ನೀವು ಇಂದು ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಇಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮಾತೃ ದೇವತೆಗೆ ಲವಂಗವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ, ಮತ್ತು ನೀವು ಬಡ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 09
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ಹಸಿರು
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ: ಇಂದು ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ದಿನ.
ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಇಂದು ಅನುಕೂಲಕರ ದಿನ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ನೀವು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೀರಿ. ಇಂದು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ; ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯ ಇಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 03
ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯ ಇಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ನೀಲಿ
ತುಲಾ: ಆತುರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆತುರಪಡುವ ಬದಲು, ನೀವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು; ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು; ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿ. ನೀವು ಇಂದು ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ, ಅದು ದೈಹಿಕ ಆಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮಿಠಾಯಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಇಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 06
ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಇಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ಕೆಂಪು
ವೃಶ್ಚಿಕ: ನೀವು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಮೇಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)