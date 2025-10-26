English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಶನಿಯಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ.. ಬಡತನ ಕಳೆದು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ದಿನಗಳು ಹತ್ತಿರ

ಶನಿಯಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ.. ಬಡತನ ಕಳೆದು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ದಿನಗಳು ಹತ್ತಿರ

shani gochar 2026: ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಶನಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Oct 26, 2025, 10:13 AM IST
  • ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶನಿಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಶನಿಯ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.
  • ನವೆಂಬರ್ 29, 2025 ರಂದು, ಶನಿಯು ವಕ್ರ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮಾರ್ಕಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಶನಿಯಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ.. ಬಡತನ ಕಳೆದು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ದಿನಗಳು ಹತ್ತಿರ

Shani gochar 2026: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶನಿಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿ ಕರ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಪರಿಶ್ರಮ, ಸದ್ಗುಣ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ. ಶನಿಯ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. 

ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನವೆಂಬರ್ 29, 2025 ರಂದು, ಶನಿಯು ವಕ್ರ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮಾರ್ಕಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಗ್ರಹವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ವೈಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿಯು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದಾಗ, ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ವಿಷಯಗಳು ತೀರ್ಮಾನವಾಗುತ್ತವೆ. ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಶನಿಯ ನೇರ ಚಲನೆಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬಡತನ ದೂರವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಯೋಗ

ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಶನಿಯ ಈ ನೇರ ಚಲನೆಯು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು 11 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಲಾಭದ ಮನೆಯಾಗಿದೆ . ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 
ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕೆಲಸಗಳು ನೆರವೇರುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ವೃತ್ತಿಪರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವರು. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ನೇರವಾಗಿ ಸಾಗಲಿದ್ದಾರೆ  . ಇದರಿಂದಾಗಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಸಾಲಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಾಹನ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶನಿಯ ನೇರ ಸಂಚಾರವು ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ  , ಇದನ್ನು ಧನ ಸ್ಥಾನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ನಿಮಗೆ ಹಠಾತ್ ಹಣದ ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಉಳಿತಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ತಿಗಳು. ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಮುದಾಯವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಾತನಾಡುವ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಮೌಲ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಬೇರ ರಾಜ ಯೋಗ : ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟಿರುವ ಸಾಲ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗುವುದು! ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಹರಿದು ಬರುವುದು ಧನ ಸಂಪತ್ತು

ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ಇತರ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು
ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಶನಿಯ ನೇರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆಯಾದರೂ, ಇತರ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಸಹ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ. 

ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಸಂತೋಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಮೀನ: ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಶನಿಯ ಸಪ್ತದಿನಗಳ ಅವಧಿಯ ಆರಂಭವಾದರೂ, ಶನಿಯ ನೇರ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಲಾಭವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತನ್ನದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರ.. ನಾಳೆಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌!

ಧನು ರಾಶಿ: ಈ ಅವಧಿಯು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಹ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)
 

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

