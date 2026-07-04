/04 July 2026 Horoscope : ಈ ದಿನದಂದು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ? ಯಾರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು, ಯಾರಿಗೆ ಸೋಲು?

4 July 2026 Horoscope : ಇಂದು ಜುಲೈ 4, 2026 ರ ಶನಿವಾರದಂದು ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿರಲಿದೆ? ಗಣೇಶನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಲಿವೆ? ಯಾರು ತಮ್ಮ ಮಾತು, ನಡವಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕು? ನಿಮ್ಮ ಇಂದಿನ ದಿನದ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳೇನು? ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಮೇಷ ರಾಶಿ : ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮೂಡಲಿದೆ. ಹೊಸ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಇದು ಸಕಾಲ. ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕಡೆ ಗಮನವಿರಲಿ.
ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 5
ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ನೇರಳೆ
ವೃಷಭ ರಾಶಿ : ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಲಘು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 10
ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ಬಿಳಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ : ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕಲೆ ಇಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ. ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅದ್ಭುತ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹೊಳೆಯಲಿವೆ. ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನವು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 6
ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ಕಿತ್ತಳೆ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ : ಇಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ಆತ್ಮಾವಲೋಕನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಹವ್ಯಾಸಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ.
ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 11
ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ಮರೂನ್
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ : ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ನೀವು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸುವಿರಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಂದು ಉತ್ತಮ ದಿನ.
ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 13
ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ಕೆಂಪು
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ : ನಿಮ್ಮ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಂದು ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಚಿಂತನಶೀಲ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 7
ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ಹಳದಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿ : ಇಂದು ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಇತರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿವೆ.
ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 12
ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ಹಸಿರು
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ : ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳು ಇಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿವೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಶಂಸೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಗ ಅಥವಾ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 4
ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ಆಕಾಶ ನೀಲಿ
ಧನು ರಾಶಿ : ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಎದುರಿಸಿ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯದ ಮಾತುಗಳು ಇತರರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಲಿವೆ. ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವಿರಲಿ.
ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 8
ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ಗುಲಾಬಿ
ಮಕರ ರಾಶಿ : ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಂದು ತಕ್ಕ ಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯಬೇಡಿ. ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನವು ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 3
ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ಕಡು ಹಸಿರು
ಕುಂಭ ರಾಶಿ : ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುರಿಯತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಯುವಿರಿ. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇಗನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳಿತು.
ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 9
ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ನೀಲಿ
ಮೀನ ರಾಶಿ : ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಲಿವೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆಯಿರಿ.
ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 1
ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ಕಪ್ಪು
ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ (Disclaimer): ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೇವಲ ಓದುಗರ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಾತಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.