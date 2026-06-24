Money Plant Benefits: ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನವಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳು ಕೇವಲ ಪರಿಸರವನ್ನ ಹಸನಾಗಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಧನ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ. ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ 4 ವಿಶೇಷ ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಸ್ವರೂಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ತುಳಸಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ತುಳಸಿ ಗಿಡವು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಹಲವಾರು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಸ್ಯವು ಧನಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಮನೆಯ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಶುಭಕರ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಯವು ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಳೆಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಜೇಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಾಸುಲಾ ಸಸ್ಯವನ್ನ 'ಲಕ್ಕಿ ಪ್ಲಾಂಟ್' ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ದಪ್ಪ ಎಲೆಗಳು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿಗಳ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನ ಇಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಹಣದ ಹರಿವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ಬಿದಿರು ಸಸ್ಯ ಅಥವಾ ಲಕ್ಕಿ ಬಂಬೂ ಕೂಡ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ತತ್ವಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಸ್ಯವು ಅದೃಷ್ಟ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕಿ ಬಂಬೂ ಇಡುವುದರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಲವರಲ್ಲಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಸಸ್ಯಗಳು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡುವುದು, ಪರಿಸರವನ್ನ ಶುದ್ಧವಾಗಿಡುವುದು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಹಸಿರು ವಾತಾವರಣವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಮೇಲೂ ಉತ್ತಮ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಧನಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಬ್ಬಗಳು, ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಆರಂಭಿಸುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವೂ ಹಲವು ಕಡೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ಮತ್ತು ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ತತ್ವಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಸ್ಯವು ನೇರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ತಜ್ಞರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಹಸಿರು ಸಸ್ಯಗಳು ಮನೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಲು ಸಹ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಎರಡನ್ನೂ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಅಥವಾ ವಾಸ್ತು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಧನ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವ ಕುರಿತು ನಂಬಿಕೆಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಹಸಿರು ಸಸ್ಯಗಳು ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)