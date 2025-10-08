English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ ರಾಶಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ದೇವತೆಯರು.. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪ್ರತಿರೂಪವಿದ್ದಂತೆ

Zodiac Sign Father: ತನ್ನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಾಣಿಯರಂತೆ ಬೆಳೆಸುವ ರಾಶಿಯವರು..  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Oct 8, 2025, 06:38 AM IST
  • ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಅವರ ಜನ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ತಂದೆಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರಿಯರನ್ನು ರಾಣಿಯಂತೆ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ.
  • ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುವ ಈ 4 ರಾಶಿ.

ಈ ರಾಶಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ದೇವತೆಯರು.. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪ್ರತಿರೂಪವಿದ್ದಂತೆ

Zodiac Sign Father: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಅವರ ಜನ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾವ ರೀತಿಯ ತಂದೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೂ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ತಂದೆಗಳು ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆಯಾದರೂ, ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ತಂದೆಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರಿಯರನ್ನು ರಾಣಿಯಂತೆ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜನ್ಮ ರಾಶಿಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸುವ ಆ 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ತಂದೆ ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ತಂದೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ತಂದೆ ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಾಜಕುಮಾರಿಯರಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನು ಯಾವ ರೀತಿಯ ತಂದೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುವ ಈ 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

1. ಕರ್ಕಾಟಕ: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ತಂದೆಗಳು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರನಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುವ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ತಂದೆಗಳು ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಬಲವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ತಂದೆಗಳು ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಂಗಳ ಗೋಚರದಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ..! ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ..!

2. ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ತಂದೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ತಂದೆಗಳು ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಅಚಲವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅವರ ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಾಣಿಯಂತೆ ಬೆಳೆಸಲು ಅವರು ಯಾವುದೇ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ.

3. ತುಲಾ: ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆನಂದದ ಮನೆಯಾದ ಶುಕ್ರನಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುವ ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಪಿತೃಗಳು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನ್ಯಾಯದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಯಾವುದೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.

4. ಮೀನ: ಮೀನ ರಾಶಿಯ ತಂದೆಗಳು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕನಸುಗಾರರು ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣರು. ಈ ತಂದೆಗಳು ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಪ್ರಪಂಚ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿಸಲು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಾರದ ಈ ದಿನ ಕೂದಲು ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಒಲಿದು ಬರುವುದು ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ! ಧನವಂತರಾಗಲು ಇದುವೇ ಸರಳ ವಿಧಾನ

(ಗಮನಿಸಿ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ.. ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

