100 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ 7 ರಾಜಯೋಗಗಳು.. ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಕಾಲ: ವಿಶೇಷ ಕುಬೇರ ಯೋಗದಿಂದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮಳೆ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಯಶಸ್ಸು

ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರ ಸೋಮವಾರದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಅಂತಹ ಕಾಕತಾಳೀಯ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Oct 17, 2025, 06:00 AM IST
    • ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಬಹಳ ವೈಭವ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
    • ಅಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನದ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ
    • ಕತ್ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು, ಸುಳ್ಳಿನ ಮೇಲೆ ಸತ್ಯ

100 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ 7 ರಾಜಯೋಗಗಳು.. ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಕಾಲ: ವಿಶೇಷ ಕುಬೇರ ಯೋಗದಿಂದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮಳೆ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಯಶಸ್ಸು

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಬಹಳ ವೈಭವ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಬ್ಬವು ಕತ್ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು, ಸುಳ್ಳಿನ ಮೇಲೆ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನದ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ದೀಪಗಳಿಂದ ಬೆಳಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಳವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯ ಬೆಳಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀರಾಮನು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಮರಳುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಈ ವರ್ಷ, ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರ ಸೋಮವಾರದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಅಂತಹ ಕಾಕತಾಳೀಯ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಇದರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು 12 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೂ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಯಾವ ರಾಶಿಗಳು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ...

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸ್ಥಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಮಹತ್ವದ ರಾಜಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ದೀಪಾವಳಿಯಂದು, ದೇವತೆಗಳ ಗುರು ಗುರು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಹಂಸ ರಾಜ್ಯಯೋಗ, ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜ್ಯಯೋಗ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಯೋಗವನ್ನು ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಶುಕ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಕಲಾಕ್ತಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಬುಧ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ತ್ರಿಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ಕುಬೇರ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಶನಿ ಗುರುವಿನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕುಂಭ ರಾಶಿ: 
ದೀಪಾವಳಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶನಿಯು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಮಾತಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಕೆಲವು ಏರಿಳಿತಗಳ ನಂತರ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಗುರುವು ತನ್ನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಆರನೇ ಮನೆಯತ್ತ ದೃಷ್ಟಿ ಹರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅಥವಾ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗೌರವ, ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತರಬಹುದು.

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ:
ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಗುರು ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶನಿ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಈ ರಾಶಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಇದು ಅನೇಕ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಏಳನೇ ಮನೆಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು ಸಂಪತ್ತಿನ ಮನೆಗೆ (ಎರಡನೇ ಮನೆ) ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಹೊಸ ಆದೇಶಗಳು, ಯೋಜನೆಗಳು ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಇದು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಆನಂದದಾಯಕ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. 

ಮೀನ ರಾಶಿ:
ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ರೂಪುಗೊಂಡ ಪ್ರಬಲ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಬರಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯ ಲಗ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಗುರು ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮಗುವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಗುರುವು ಈ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾನೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನೀವು ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು. ನೀವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಬಲವಾದ ಒಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹಲವು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಧಿಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

