English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

500 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಶನಿಪ್ರಿಯ ಪ್ರಬಲ ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ದುರಾದೃಷ್ಟವೆಲ್ಲಾ ಅದೃಷ್ಟವಾಗಿ ಬದಲಗುವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕಾಲ

Shani Mangal Yuti Samsaptak Yog: 500 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ  ಈ ದಿನದಂದು ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗವೂ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶನಿಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟವು ಬೆಳಗಬಹುದು.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 7, 2025, 03:32 PM IST
    • ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಶನಿಯ ರಾಶಿ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ.
    • 500 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ದಿನದಂದು ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗ
    • ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗದ ರಚನೆಯು ಈ ಜನರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ

Trending Photos

ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಒಂದು ನೋಣ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ..! ತುಂಬಾ ಸರಳ
camera icon6
Flies
ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಒಂದು ನೋಣ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ..! ತುಂಬಾ ಸರಳ
ದುಬಾರಿ ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಕಿಲ್ಲ... ಬದನೆಕಾಯಿ ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿದರೆ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಬಿಳಿ ಕೂದಲು!
camera icon6
White Hair Remedy
ದುಬಾರಿ ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಕಿಲ್ಲ... ಬದನೆಕಾಯಿ ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿದರೆ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಬಿಳಿ ಕೂದಲು!
ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡೋಕೆ ಇಲ್ಲಿವೆ ಟಾಪ್‌ 5 ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು, ಸುರಕ್ಷಿತ ದೇಶಗಳು..! ತಪ್ಪದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ
camera icon6
Foreign Tourism
ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡೋಕೆ ಇಲ್ಲಿವೆ ಟಾಪ್‌ 5 ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು, ಸುರಕ್ಷಿತ ದೇಶಗಳು..! ತಪ್ಪದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ
ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಮದುವೆಯಾದ್ರೆ ಜಗಳ, ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಗ್ಯಾರಂಟಿ..! ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ದಿನ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ..?
camera icon10
numerology
ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಮದುವೆಯಾದ್ರೆ ಜಗಳ, ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಗ್ಯಾರಂಟಿ..! ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ದಿನ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ..?
500 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಶನಿಪ್ರಿಯ ಪ್ರಬಲ ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ದುರಾದೃಷ್ಟವೆಲ್ಲಾ ಅದೃಷ್ಟವಾಗಿ ಬದಲಗುವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕಾಲ

Shani Mangal Yuti Samsaptak Yog: ವೈದಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಶನಿಯ ರಾಶಿ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 500 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ  ಈ ದಿನದಂದು ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗವೂ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶನಿಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟವು ಬೆಳಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ರಾಶಿಗಳ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ  ಓದಿ: ಕೊನೆಗೂ ಖುಲಾಯಿಸಿತು ಅದೃಷ್ಟ... ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌: ಬಿಸಿಸಿಐನಿಂದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗದ ರಚನೆಯು ಈ ಜನರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಲೆ, ಬರವಣಿಗೆ, ಸಂಗೀತ ಅಥವಾ ಪ್ರದರ್ಶನದಂತಹ ಸೃಜನಶೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಇರಬಹುದು. ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗದ ರಚನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡುಗೆ ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 

ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗದ ರಚನೆಯು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಹ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವಿರುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ  ಓದಿ: ಮುಂದಿನ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶರಾಗುವ ಭರ್ಜರಿ ಯೋಗ! ಹೊಸ ಶಕೆ ಆರಂಭ.. ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಭವಿಷ್ಯ!

  (ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. )  

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Samsaptak yogShani Mangal Yuti Samsaptak Yog

Trending News