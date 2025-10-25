English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 6 ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ! ರಾಜಮನೆತನದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವ 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು!

ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 6 ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ! ರಾಜಮನೆತನದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವ 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು!

November Month Horoscope: ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ  6 ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಈ ರಾಶಿಯವರು ಅದೃಷ್ಟವಂತರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Oct 25, 2025, 07:06 AM IST
  • ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರವು ಮಾನವ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
  • ಸೂರ್ಯ, ಶುಕ್ರ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.
  • 5 ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 6 ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ! ರಾಜಮನೆತನದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವ 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು!

November Month Horoscope: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರವು ಮಾನವ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ತಿಂಗಳು, ನೀತಿವಂತ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಶನಿ ದೇವರ ವಕ್ರ ನಿವರ್ತಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸೂರ್ಯ, ಶುಕ್ರ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.

ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆಯಾದರೂ, ಅವು 5 ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರ: ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನಗಳು:

ನವೆಂಬರ್ 02: ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಿಂದ ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 10: ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಹಿಮ್ಮುಖ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 11: ಭಗವಾನ್ ಗುರು ವಕ್ರ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾನೆ.
ನವೆಂಬರ್ 16: ಸೂರ್ಯದೇವನು ತುಲಾ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ: ಮೀನರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಕ್ರ ನಿವರ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ.
ನವೆಂಬರ್ 26: ಶುಕ್ರನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಿನಭವಿಷ್ಯ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25, 2025): ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗಿನ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?

ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ವಕ್ರ ನಿವರ್ತಿಯು ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಧಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವರ ಸಿಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಇರುತ್ತದೆ.

ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರಲಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿರುವ ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ವಿವಾಹಿತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್
ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ತಿಂಗಳಾಗಲಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಉತ್ತಮ ತಿಂಗಳು. ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಈ ತಿಂಗಳು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಆನುವಂಶಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬರಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ತಿಂಗಳು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶನಿ ಆಡಳಿತ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ; ಈ ಐದು ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪುಛಾಯೆ! ಕಾದಿದೆ ಗಂಡಾಂತರ, ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ

ತುಲಾ
ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮನೆ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಶನಿ ದೇವನ ಕೃಪೆ ನಿಮಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ 4 ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಭೇಟಿ..! 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)
 

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

