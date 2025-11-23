2025 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಲಿದೆ ಮಾರಕ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ- ನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್ ಭವಿಷ್ಯ

2025ನೇ ಇಸವಿ ಕೊನೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ, 16ನೇ ಶತಮಾನದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿ ಮಿಚೆಲ್ ಡಿ ನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅವರ ‘ಲೆ ಪ್ರೊಫೆಸಿ’ (Les Prophéties) ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಚತುರ್ಪದಿಗಳನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಘಟನಾವಳಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿವೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹಾಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಆರಂಭ, ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ) ತೀವ್ರ ಸಂಘರ್ಷ, ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ ಭೂಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಚರ್ಮದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಸಲಾಕಗಳು ಬಳಕೆಗೆ ಬರುವುದು, ಒಬ್ಬ ನಿರಂಕುಶ ನಾಯಕನ ಉದಯ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಭಯಾನಕ ಚಿತ್ರಣಗಳನ್ನು ತಜ್ಞರು ನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್ ಅವರ 2025ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚತುರ್ಪದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಾಳೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪತ್ರಿಕೆ ‘ದಿ ಮಿರರ್’ ಮತ್ತಿತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, “2025ರ ಅಂತ್ಯದ ಮೊದಲೇ ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು” ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿವೆ. ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧವು ಒಂದು ವೇಳೆ 2025ರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾದರೂ, ಅದರೊಡನೆಯೇ ಹೊಸ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಆರಂಭವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿರ್ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇಂತಹ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ ಡಿಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಮಹಾಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ದೃಢವಾದ ಆಧಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ದೃಢೀಕರಿಸಿಲ್ಲ. ನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್ ಅವರ ಭಾಷೆಯ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಯೇ ಇಂತಹ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.ಹೀಗಿದ್ದರೂ, ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜನರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಎರಡೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ.