ಈ ಜನರ ದುರಾದೃಷ್ಟವನ್ನ ಅದೃಷ್ಟದತ್ತ ತಿರುಗಿಸುವುದು ಒಂದು ತುಂಡು ಚಿನ್ನ; ಧರಿಸಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೌರವ, ವೈಭವ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚುವುದು

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ದೇವಗುರು ಗುರುವನ್ನು ಸಂಪತ್ತು, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಜೊತೆಗೆ ಗುರುವಿನ ಶುಭ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಪತ್ತು, ಸಂತತಿ, ಸಂತೋಷ, ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 15, 2025, 09:15 PM IST
    • ಚಿನ್ನವನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ
    • ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೌರವ, ವೈಭವ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಇದು ಕಾರಣ
    • ಜೆನ್-ಝಡ್ ಜನರಿಗೆ ಚಿನ್ನವು ಹೇಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ

ಈ ಜನರ ದುರಾದೃಷ್ಟವನ್ನ ಅದೃಷ್ಟದತ್ತ ತಿರುಗಿಸುವುದು ಒಂದು ತುಂಡು ಚಿನ್ನ; ಧರಿಸಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೌರವ, ವೈಭವ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚುವುದು

ಚಿನ್ನವು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಲೋಹ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದೃಷ್ಟ, ಶಕ್ತಿ, ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಪ್ರಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಧರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೌರವ, ವೈಭವ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಇದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಜೆನ್-ಝಡ್ ಜನರಿಗೆ ಚಿನ್ನವು ಹೇಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  BSNL ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್‌: ಕೇವಲ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 2GB ಡೇಟಾ + ಅನ್‌ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕರೆಗಳು... ಜೊತೆ

ಗುರುವಾರ ಚಿನ್ನ ಧರಿಸುವುದರ ಮಹತ್ವ:

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ದೇವಗುರು ಗುರುವನ್ನು ಸಂಪತ್ತು, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಜೊತೆಗೆ ಗುರುವಿನ ಶುಭ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಪತ್ತು, ಸಂತತಿ, ಸಂತೋಷ, ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಗುರುವಾರ ಬಿದ್ದರೆ, ಚಿನ್ನ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮವು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳ ರಾಜ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ದಿನದಂದು ಖರೀದಿಸಿದ ಅಥವಾ ಧರಿಸಿದ ಚಿನ್ನವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಭಾನುವಾರದ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಭ: 
ಚಿನ್ನವು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಭಾನುವಾರ ಬಂದರೂ ಸಹ, ಚಿನ್ನ ಧರಿಸುವುದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನವನ್ನು 'ಅಕ್ಷಯ ಧಾತು' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಎಂದಿಗೂ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ - ಕರಗಿದಾಗ ಅದರ ಆಕಾರ ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದರ ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಹೊಳಪು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ಅಮರತ್ವ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.

ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ಪುಡಿಯನ್ನು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹವು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ದಾನವನ್ನು ಬಹಳ ಪುಣ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.

ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂತಹ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಧರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಶುಭ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಚಿನ್ನವು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುವುದಲ್ಲದೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಕೃಷ್ಣಮೃಗ ಅಭಿಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿ... ಪ್ರವಾಸಿಗರ ತಾಣವಾದ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು

ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE ಕನ್ನಡ NEWS ಅದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

