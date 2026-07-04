/Raja Yoga: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ರಾಜಯೋಗ; ಆಸ್ತಿ, ವೃತ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪತ್ತೂ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ!

July Rajayoga: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ (Astrolgy), ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತೀ ತಿಂಗಳು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶುಭಕರವಾಗಲಿದೆ. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಇರಲಿದೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ವೃಷಭ ಸೇರಿಂದ ಆಯ್ದ ರಾಶಿಗಳ (Zodiac Signs) ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಧನಲಾಭ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದೊದಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ, ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕುಜ ಗ್ರಹಗಳು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಶುಕ್ರನ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಇತರ ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಯಾವ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಒಲಿಯಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ?
ವೃಷಭ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಯರೇನಸ್ ಗ್ರಹಗಳಿಂದಾಗಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ದಶಾಂಕ ಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಜುಲೈ 20 ರಂದು ಗುರು ಮತ್ತು ನೆಪ್ಷೂನ್ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ನವಪಂಚಮ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗುರು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜುಲೈ 7 ರಂದು ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರನಾದ ಬುಧನು ತನ್ನದೇ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭದ್ರ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಸದ್ಯ ಹಲವು ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)