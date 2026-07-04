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Raja Yoga: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ರಾಜಯೋಗ; ಆಸ್ತಿ, ವೃತ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪತ್ತೂ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ!

July Rajayoga: ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ವೃಷಭ ಸೇರಿಂದ ಆಯ್ದ ರಾಶಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಧನಲಾಭ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದೊದಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jul 04, 2026, 07:00 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 07:00 AM IST
Raja Yoga: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ರಾಜಯೋಗ; ಆಸ್ತಿ, ವೃತ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪತ್ತೂ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ!
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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