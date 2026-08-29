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ಆಗಸ್ಟ್ 31 ರಂದು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ಅದ್ಭುತ ಸಂಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌

A spectacular conjunction of the Sun and Moon: ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಸಂಯೋಗ: ಆಗಸ್ಟ್ 31 ರಂದು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಗ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಆಸೆಗಳು ಸಹ ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಬಯಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 29, 2026, 07:52 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 07:52 AM IST
ಆಗಸ್ಟ್ 31 ರಂದು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ಅದ್ಭುತ ಸಂಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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