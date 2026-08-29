A spectacular conjunction of the Sun and Moon: ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಸಂಯೋಗ: ಆಗಸ್ಟ್ 31 ರಂದು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಗ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಆಸೆಗಳು ಸಹ ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಬಯಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ.
ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಸಂಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮ: ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 31 ರಂದು, ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆ ದಿನ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಗ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
ಸೂರ್ಯನ ಚಲನೆ..
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವನನ್ನು ಗೌರವ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಯಸಿದ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಶಿವಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರ ಒತ್ತಡವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.. ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.. ಆಸ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಲಾಭಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ..
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಬಯಸಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಆತಂಕವೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ.. ಮತ್ತು ಅವರು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಕಾನೂನು ತೊಡಕುಗಳು ಸಹ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ..
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುವುದಲ್ಲದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿರಿಯರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಂದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉನ್ನತ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುವುದು ವಿಶೇಷ. ಅವರು ಹಿರಿಯರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಯೋಜಿತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳೂ ಇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಅವರು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ.