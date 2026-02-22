English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ ಈ 4 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಹರಿದುಬರುತ್ತೆ

ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ: ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯು ಸಂಪತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಗಳಿಸುವುದರ ಕುರಿತು ಹಲವು ಜೀವನ ಪಾಠಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಹಣವನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 22, 2026, 04:40 PM IST
  • ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯಾರೂ ಹಿಂಜರಿಯಬಾರದು
  • ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಪಾರ ಶಾಂತಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ
  • ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಬಳಸಬೇಕು

ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ ಈ 4 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಹರಿದುಬರುತ್ತೆ

Chanakya Niti: ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ತಮ್ಮ ನೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಬೋಧನೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಾಣಕ್ಯರು ನೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಹೂಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಹಣವನ್ನ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಗೌರವ-ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯು ಬರುತ್ತದೆ. 

ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿ 

ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯಾರೂ ಹಿಂಜರಿಯಬಾರದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮುಂದಿನ ವಾರ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತೆರೆಯಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು..

ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಹಣ ಬಳಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಪಾರ ಶಾಂತಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಣವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಗಳಿಕೆಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕೆಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಸಹಾಯಕ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ  

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಳಸಬೇಕು. ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಇದನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಇದು ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಅದೃಷ್ಟವಂತರಿಗೆ ಹಣ ದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೌರವ ಗಳಿಸುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುತ್ತವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕುಬೇರನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ರಾಶಿಗಳಿವು! ಹಣದ ಕೊರತೆಯೇ ಬರದಂತೆ ಕಾಪಾಡುವನು ಧನರಾಜ..

ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಸಹಾಯ  

ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂಜರಿಯಬಾರದು. ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀವು ತೋರಿಸುವ ದಯೆ ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜೀವನದ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಹರಿದುಬರುತ್ತದೆ. 

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳ ಸತ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

