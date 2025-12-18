English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
numerology : ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 18, 2025, 08:06 PM IST
  • ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 2, 11, 20 ಮತ್ತು 29 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚು
  • ಚಂದ್ರನು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳ ಅಧಿಪತಿ.

ಈ ದಿನಾಂಕಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಮಾಂಸ, ಮದ್ಯದಿಂದ ದೂರವಿರಿ..! ತಪ್ಪಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದ್ರೂ ಜೀವನವೇ ನರಕವಾಗೋದು ಖಚಿತ

numerology : ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಭಾವ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. 

ಶನಿ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನಂತಹ ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದವರು ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಹಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು? ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದನ್ನು ಮೀರಿದರೆ ಆಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು ಎನ್ನುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ತಿಂಗಳ 1, 10, 19 ಮತ್ತು 28 ನೇ ದಿನಾಂಕಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ದೈಹಿಕ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

7, 16 ಮತ್ತು 25 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಕೇತುವಿನ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಮದ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಅಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, 8, 17 ಮತ್ತು 26 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಶನಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಶನಿ ಕರ್ಮ ಗ್ರಹವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ತಾಮಸಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ, ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರ ಪದ್ದತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 2, 11, 20 ಮತ್ತು 29 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಚಂದ್ರನು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳ ಅಧಿಪತಿ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, 3, 12, 21 ಮತ್ತು 30 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಗುರುಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾರೆ. ಗುರುವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸದ್ಗುಣದ ಸೂಚಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ, ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ನಂಬಿಕೆಗಳು. ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮದ್ಯಪಾನವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಹೆಚ್ಚು ಮಾಂಸವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಜೀವನಶೈಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳಲಿ ಅಥವಾ ಹೇಳದಿರಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಜ.

 

