/Money Vastu Tips: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ 5 ಗಿಡ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ!

Vastu Plants: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ (Vastu Shastra), ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ (Astrology) ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದರೂ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರ ಆರಂಭಿಸುವುದಾದರೂ, ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡೋದೆ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಜನಪ್ರಿಯ ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು, ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ, ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ತರುವ ಆ 5 ಪ್ರಮುಖ ಸಸ್ಯಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲಾ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಈ 5 ಪವಿತ್ರ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ:
ತುಳಸಿ ಗಿಡ:
ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂಜಾ ಕೊಠಡಿಯ ಈಶಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್:
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವತೆ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯ ಆಗ್ನೇಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾದ ಮನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇಡುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
ಜೇಡ್ ಸಸ್ಯ:
ಜೇಡ್ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಸ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ದೇವರ ಕೋಣೆ ಬಳಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಲಾಭ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
ಮಲ್ಲಿಗೆ / ಪಾರಿಜಾತ ಗಿಡ:
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಾರಿಜಾತ ಹೂವುಗಳ ಸುವಾಸನೆಯು ದೇವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ. ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಬರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸುವಾಸನೆಯು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ
5. ಬಿದಿರು ಗಿಡ:
ಅದೃಷ್ಟ ತರುವ ಬಿದಿರಿನ ಗಿಡವು ಮನೆಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. 5 ಅಥವಾ 7 ಸುತ್ತಿನ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಿದಿರಿನ ಗಿಡವನ್ನು ಪೂಜಾ ಕೊಠಡಿಯ ಬಳಿ ಅಥವಾ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು, ನೆಮ್ಮದಿ ವಾತಾವರಣ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಂಬಿಕೆ.
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು:
ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಸಸ್ಯಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಣಗಿದ ಗಿಡ ಅಥವಾ ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಪಾಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೈವಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)
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