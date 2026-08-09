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Money Vastu Tips: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ 5 ಗಿಡ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ!

Vastu Tips: ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ, ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ತರುವ ಆ 5 ಪ್ರಮುಖ ಸಸ್ಯಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲಾ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 09, 2026, 07:12 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 07:12 AM IST
Money Vastu Tips: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ 5 ಗಿಡ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ!

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Prajwal B

Prajwal B

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