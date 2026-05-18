Mirror vastu tips: ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಕನ್ನಡಿಯ ದಿಕ್ಕು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯಾ? ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಯಿದ್ದರೆ ಸಾಲ, ಹಣದ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
Vastu Tips for Mirror: ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಅಪಾರ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವು ಅದರ ನಿವಾಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡಿಗಳು ನಾವು ದಿನ ನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿತ್ಯ ಹತ್ತಾರು ಬಾರಿ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರ.
ಕನ್ನಡಿ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡಿಯು ಸಂಪತ್ತು, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳ ಲಭ್ಯವಿರುವಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತು ತತ್ವಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಾರದು. ತಪ್ಪು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ಕನ್ನಡಿಯು ವಿವಿಧ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುಂಡಗಿನ ಆಕಾರದ ಕನ್ನಡಿಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕನ್ನಡಿಗಳು ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಮಾನಸಿಕ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಯತಾಕಾರದ ಅಥವಾ ಚೌಕಾಕಾರದ ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತವೆ.
ಕನ್ನಡಿಯ ಆಕಾರ ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ಆಯತಾಕಾರದ ಅಥವಾ ಚೌಕಾಕಾರದ ಕನ್ನಡಿಯು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ದಕ್ಷಿಣ, ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ಕನ್ನಡಿಗಳು ಮನೆಯ ಶಕ್ತಿಯ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ, ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಅಶಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಬೇಕು.
ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರತೆ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣದ ಸಂಕೇತಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಅವು ಅಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅಪಶ್ರುತಿ ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳ ಉಲ್ಬಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಡುವ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಸಂಪತ್ತಿನ ಕ್ರಮೇಣ ಕ್ಷೀಣತೆಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಮನೆಯ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ಆಯತಾಕಾರದ ಅಥವಾ ಚೌಕಾಕಾರದ ಕನ್ನಡಿಯು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡಿ ಇಡಲು ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವರಾದ ಕುಬೇರನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಇಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಉತ್ತರದ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ದೂರವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಒಡೆದ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಡೆದ ಕನ್ನಡಿಯಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ತೊಂದರೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಡೆದ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಬದಲು, ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಎಸೆಯಬೇಕು.
ಹಾಗೆಯೇ ಚೂಪಾದ, ಮಸುಕಾದ ಅಥವಾ ಕೊಳಕು ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು. ಅಂತಹ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಬಡತನ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರಗತಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿ ಇಡಬಾರದು. ಹಾಸಿಗೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿ ಹಾಕಬಾರದು. ಅದರಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.