adhika masa 2026 lucky zodiac signs: ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಮಿಥುನ ರಾಶಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರಾಶಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ.
ಅಧಿಕ ಮಾಸ 2026 lucky zodiac signs: ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ 5 ರಾಶಿ ಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬರಲಿದೆ. ಮೇ 17, 2026 ರಂದು, ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಮೊದಲ ದಿನ ಶನಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬುಧನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಶನಿ ದೇವ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶನಿಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9, 2026 ರವರೆಗೆ ಈ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿ ಶನಿದೇವನ ಕೃಪೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ
ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಮಲಮ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅಧಿಕ ಮಾಸವು ಮೇ 17 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಜೂನ್ 15, 2026 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಶನಿಯು ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಮಿಥುನ ರಾಶಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರಾಶಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಶನಿ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ರಾಶಿಗಳು :
1. ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಲಾಭದ ಮನೆಯಾದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಆಸೆಯನ್ನು ಸಹ ಪೂರೈಸಬಹುದು. ಹಿಂದಿನ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಪರಿಹಾರ: ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ದಾನ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಶನಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
2. ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಶನಿಯು ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮನೆಯಾದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಜನರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಶತ್ರುಗಳು ಸೋಲುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಪರಿಹಾರ: ಹನುಮನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ. ಮಾರುತಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
3. ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಆರೋಗ್ಯ, ಸಾಲ, ಶತ್ರುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷದ ಸೂಚಕವಾದ ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಪರಿಹಾರ: ಅರಳಿ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
4. ಧನು ರಾಶಿ: ಸಂತೋಷದ ಮನೆಯಾದ ಧನು ರಾಶಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ನಕ್ಷತ್ರವು ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಯವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನಂದಿಸುವಿರಿ. ಹೊಸ ಮನೆ ಅಥವಾ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅನಾರೋಗ್ಯಗಳು ಗುಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಶತ್ರುಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಪರಿಹಾರ: ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೂಂದಿ ಲಡ್ಡು ಮತ್ತು ವೀಳ್ಯದೆಲೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ.
5. ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಶನಿಯ ನಕ್ಷತ್ರವು ಸಂಪತ್ತಿನ ಮನೆಯಾದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಜನರು ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಪರಿಹಾರ: ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಶನಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ.
