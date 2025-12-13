ಆದಿತ್ಯ ಮಂಗಳ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ: ಫೆಬ್ರವರಿ 1ರವರೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿದೆಲ್ಲಾ ಸ್ವರ್ಣವಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ; ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಲಾಭ

ಡಿಸೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿ 1, 2026 ರವರೆಗೆ ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಆದಿತ್ಯ ಮಂಗಳ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 7 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 1, 2026 ರವರೆಗೆ ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಜನವರಿ 14, 2026 ರವರೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ನಡುವಿನ ಸಂಯೋಗವಾದ ಆದಿತ್ಯ ಮಂಗಳ ರಾಜ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಯೋಗವು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ: ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಸೂರ್ಯ-ಮಂಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ತುಲಾ: ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಆದಿತ್ಯ ಮಂಗಳ ಯೋಗವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಧೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ: ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಪ್ರಮುಖ ಆಶಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಅಹಂ ಮತ್ತು ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ.
