English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • ಆದಿತ್ಯ ಮಂಗಳ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ: ಫೆಬ್ರವರಿ 1ರವರೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿದೆಲ್ಲಾ ಸ್ವರ್ಣವಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ; ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಲಾಭ

ಆದಿತ್ಯ ಮಂಗಳ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ: ಫೆಬ್ರವರಿ 1ರವರೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿದೆಲ್ಲಾ ಸ್ವರ್ಣವಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ; ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಲಾಭ

ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ನಡುವಿನ ಸಂಯೋಗವಾದ ಆದಿತ್ಯ ಮಂಗಳ ರಾಜ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಯೋಗವು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Dec 13, 2025, 07:48 AM IST
    • ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಆದಿತ್ಯ ಮಂಗಳ ಯೋಗ
    • ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಸೂರ್ಯ-ಮಂಗಳ ಸಂಯೋಗ
    • ಈ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ

Trending Photos

ಕರಾವಳಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿ ಸುಷ್ಮಾರಾಜ್‌ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಮರಿ..!
camera icon6
sushma raj tiger photoshoot
ಕರಾವಳಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿ ಸುಷ್ಮಾರಾಜ್‌ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಮರಿ..!
ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗೋವಾ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಿರಾ..? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
camera icon7
goa
ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗೋವಾ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಿರಾ..? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ.! ಡಿ.16 ರಿಂದ 1 ತಿಂಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಠೋರ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯ
camera icon8
Surya Gochar Dhanu rashi 2025
ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ.! ಡಿ.16 ರಿಂದ 1 ತಿಂಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಠೋರ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯ
ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗ : ಈ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲಾಗುವುದು ಹಣದ ಮಳೆ, ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ರಾಜ ವೈಭೋಗದ ಜೀವನ
camera icon5
Rajayoga
ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗ : ಈ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲಾಗುವುದು ಹಣದ ಮಳೆ, ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ರಾಜ ವೈಭೋಗದ ಜೀವನ
ಆದಿತ್ಯ ಮಂಗಳ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ: ಫೆಬ್ರವರಿ 1ರವರೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿದೆಲ್ಲಾ ಸ್ವರ್ಣವಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ; ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಲಾಭ

ಡಿಸೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿ 1, 2026 ರವರೆಗೆ ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಆದಿತ್ಯ ಮಂಗಳ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 7 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 1, 2026 ರವರೆಗೆ ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಜನವರಿ 14, 2026 ರವರೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ನಡುವಿನ ಸಂಯೋಗವಾದ ಆದಿತ್ಯ ಮಂಗಳ ರಾಜ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಯೋಗವು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಸಿಂಹ: ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಸೂರ್ಯ-ಮಂಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ತುಲಾ: ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಆದಿತ್ಯ ಮಂಗಳ ಯೋಗವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಧೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಕುಂಭ: ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಪ್ರಮುಖ ಆಶಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಅಹಂ ಮತ್ತು ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅರಿವಿನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಅದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Aditya Mangal YogaAditya Mangal Yoga lucky zodiac sign

Trending News