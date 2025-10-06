English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

100ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದೀಪಾವಳಿ ದಿನವೇ ವಿಶೇಷ ಧನ ರಾಜಯೋಗ ರಚನೆ: ಕರ್ಮಫಲದಾತನಿಂದಲೇ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕು ಬಂಗಾರ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಳ

Diwali Shubh Yog: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಶತಮಾನದ ಬಳಿಕ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯದ ದೇವರು, ಕರ್ಮಫಲದಾತನಿಂದ ವಿಶೇಷ ಧನ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಬಂಗಾರದಂತೆ ಹೊಳೆಯಲಿದ್ದು, ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸನ್ಮಂಗಳವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Oct 6, 2025, 06:59 AM IST
  • 100ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಶನಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ರಾಜಯೋಗ ರಚನೆ
  • ಶನಿ ಗೋಚಾರದಿಂದ ಧನ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣ
  • ದೀಪಾವಳಿಯಿಂದ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕು ಬಂಗಾರ

100ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದೀಪಾವಳಿ ದಿನವೇ ವಿಶೇಷ ಧನ ರಾಜಯೋಗ ರಚನೆ: ಕರ್ಮಫಲದಾತನಿಂದಲೇ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕು ಬಂಗಾರ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಳ

Dhan Rajyoga: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನವಗ್ರಹಗಳು ಕೂಡ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶುಭ ಅಶುಭ ಯೋಗಗಳು ರಚನೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ಬರೋಬ್ಬರಿ 100ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ಕರ್ಮಫಲದಾತ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮನಿಂದ ವಿಶೇಷ ಧನ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. 

2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20ರಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ನ್ಯಾಯದ ದೇವರು ಶನಿ ದೇವನಿಂದ ವಿಶೇಷ ಧನ ರಾಜಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಇದರ ಶುಭ-ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮ ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 100 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಶನಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ರಾಜಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ಮಹಾದಶ, ಶನಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಅವರ ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂಪರ್  ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವರು. ಅವರ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆಯಲಿದ್ದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸುವರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ... 

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: 
ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮನಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಧನ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರಲಿದೆ. ಶನಿ ಮಹಾದಶ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬರಲಿದ್ದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಶುಭ ಕಾಲ. 

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: 
100ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಧನ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕು ಬಂಗಾರವಾಗುವ ಕಾಲ. ಭೂಮಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವ ಸಮಯ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕನಸಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ. ವಿದೇಶ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. 

ಮಕರ ರಾಶಿ: 
ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮನಿಂದ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಶತಮಾನದ ಬಳಿಕ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಧನ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ. ಶತ್ರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಹೊಸ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಶುಭ ಸಮಯ. ಹೊಸ ಆದಾಯ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವಿರಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ದೀಪಾವಳಿಯು ನಿಮಗೆ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 62 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಪ್ರಬಲ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ: ಆರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಪೆ, ಕುಬೇರ ಸಂಪತ್ತು, ರಾಜವೈಭೋಗ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 100 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ, ರಾಜವೈಭೋಗ

ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

