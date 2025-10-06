100ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದೀಪಾವಳಿ ದಿನವೇ ವಿಶೇಷ ಧನ ರಾಜಯೋಗ ರಚನೆ: ಕರ್ಮಫಲದಾತನಿಂದಲೇ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕು ಬಂಗಾರ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಳ

Dhan Rajyoga: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನವಗ್ರಹಗಳು ಕೂಡ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶುಭ ಅಶುಭ ಯೋಗಗಳು ರಚನೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ಬರೋಬ್ಬರಿ 100ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ಕರ್ಮಫಲದಾತ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮನಿಂದ ವಿಶೇಷ ಧನ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ.
2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20ರಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ನ್ಯಾಯದ ದೇವರು ಶನಿ ದೇವನಿಂದ ವಿಶೇಷ ಧನ ರಾಜಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಇದರ ಶುಭ-ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮ ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 100 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಶನಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ರಾಜಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ಮಹಾದಶ, ಶನಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಅವರ ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವರು. ಅವರ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆಯಲಿದ್ದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸುವರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ...
ವೃಷಭ ರಾಶಿ:
ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮನಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಧನ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರಲಿದೆ. ಶನಿ ಮಹಾದಶ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬರಲಿದ್ದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಶುಭ ಕಾಲ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ:
100ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಧನ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕು ಬಂಗಾರವಾಗುವ ಕಾಲ. ಭೂಮಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವ ಸಮಯ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕನಸಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ. ವಿದೇಶ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ:
ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮನಿಂದ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಶತಮಾನದ ಬಳಿಕ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಧನ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ. ಶತ್ರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಹೊಸ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಶುಭ ಸಮಯ. ಹೊಸ ಆದಾಯ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವಿರಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ದೀಪಾವಳಿಯು ನಿಮಗೆ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯವಾಗಿದೆ.
ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.