100ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ವಿಜಯದಶಮಿ ದಿನವೇ ಐದು ಅಪರೂಪದ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ, ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭ, ಪ್ರಗತಿ

Rare Yogas In Navaratri: ಇಂದು(ಅ.01) ಮಹಾನವಮಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ದಿನ ಪಂಚ ಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಭದ್ರ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿಜಯದಶಮಿಯ ದಿನ ಐದು ಅಪರೂಪದ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ ತುಂಬಿ ಹರಿಯಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಜಯದಶಮಿಯಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ ತಿಳಿಯೋಣ...

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Oct 1, 2025, 06:31 AM IST
  • ಮಹಾನವಮಿಯಂದೇ ಭದ್ರ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣ
  • ವಿಜಯದಶಮಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿವೆ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ, ಅರ್ಧಕೇಂದ್ರ ಯೋಗ, ರವಿ ಯೋಗ, ನವಪಂಚಮ ಯೋಗಗಳು
  • ಬರೋಬ್ಬರಿ 100 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ವಿಜಯದಶಮಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಮಹಾಯೋಗಗಳ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗ

100ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ವಿಜಯದಶಮಿ ದಿನವೇ ಐದು ಅಪರೂಪದ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ, ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭ, ಪ್ರಗತಿ

Auspicious Five Rare Yogas On Vijayadashami: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 01, 2025ರಂದು ಮಹಾನವಮಿ(ಆಯುಧ ಪೂಜೆ) ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 02, 2025 ವಿಜಯದಶಮಿ (ದಸರಾ) ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಈ ವಿಜಯದಶಮಿ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ವಿಜಯದಶಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಅರ್ಧಕೇಂದ್ರ ಯೋಗ, ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ, ಭದ್ರ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ, ನವಪಂಚಮ ಯೋಗ, ರವಿ ಯೋಗಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿವೆ. 

ಅಪರೂಪದ ಪಂಚ ಮಹಾ ಯೋಗಗಳು: 
ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಜಯದಶಮಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ತನ್ನದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಭದ್ರ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬುಧ-ಸೂರ್ಯರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವೂ ರಚನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಯಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಸಮಾಗಮದಿಂದ ನವಪಂಚಮ ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದರೆ, ಗುರು-ಶುಕ್ರರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿ ಅರ್ಧಕೆಂದ್ರ ಯೋಗವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಶುಭ ರವಿ ಯೋಗವೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. 

ವಿಜಯದಶಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಯೋಗಗಳ ಪ್ರಭಾವ: 
ಶತಮಾನದ ಬಳಿಕ ಭದ್ರ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜ ಯೋಗವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಜಯದಶಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ, ನವಪಂಚಮ ಯೋಗ, ಅರ್ಧಕೆಂದ್ರ ಯೋಗ ಮತ್ತು ರವಿ ಯೋಗಗಳ ಶುಭ-ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮ ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ರಾಶಿಯವಫ್ರ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆಯುತ್ತವೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಕಳೆದು ಸುಖದ ದಿನಗಳು ಬರಲಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ವಿಜಯದಶಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲು: 
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: 
2025 ವಿಜಯದಶಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಐದು ಯೋಗಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧಿಡೀರ್ ಧನಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ವಿವಾಹ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮುಂದುವರೆಯಲಿವೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಯೋಗ. 

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: 
ವಿಜಯದಶಮಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಗ್ರಹಗಳ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗ, ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸತನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ದೊರೆತರೆ, ವಿವಾಹಿತರು ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣುವರು. ಹಣಕಾಸಿನ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. 

ಮಕರ ರಾಶಿ: 
ವಿಜಯದಶಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಐದು ಅಪರೂಪದ ಯೋಗಗಲಿಂದಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಬೇರೆಡೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಹಣ ಮರಳಿ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದ್ದು, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಡರ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಆಗಲಿದ್ದು ಐಶಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಬಹುಕಾಲದ ಬಯಕೆ ಈದೆರಲಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ವಿಜಯದಶಮಿ ದಿನವೇ ಮೂರು ವಿಶೇಷ ಯೋಗಗಳ ಮಹಾಯುತಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಸಕಲವೂ ಕೈಗೂಡುವ ಪರ್ವಕಾಲ 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 100ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಹಂಸರಾಜಯೋಗದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಆಗಮನ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕೇ ಬಂಗಾರ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ 

ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Rajayoga on VijayadashamiVijayadashami 2025RajayogaBudhaditya YogaBhadra Mahapurusha Raja Yoga

