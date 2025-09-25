100 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ, ರಾಜವೈಭೋಗ

Malavya Ruchaka Mahapurusha Rajayoga: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಪಂಚ ಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜಯೋಗಗಳು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ, ಎರಡೆರಡು ರಾಜಯೋಗಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾದರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ರುಚಕ ರಾಜಯೋಗಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಕೆಲವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಿದೆ.
ಶುಕ್ರನಿಂದ ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ:
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಐಶಾರಾಮಿ, ಪ್ರೀತಿ, ಸಂಪತ್ತು, ಸುಖ-ಸಂತೋಷದ ಅಂಶ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವ ಶುಕ್ರ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ.
ಮಂಗಳನಿಂದ ರುಚಕ ರಾಜಯೋಗ:
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಕಮಾಂಡರ್ ಎಂತಲೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವ ಮಂಗಳ ತನ್ನ ರಾಶಿಚಕ್ರವಾದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲವಾದ ರುಚಕ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಡಬಲ್ ರಾಜಯೋಗಗಳಾದ ಮಾಲವ್ಯ ಮತ್ತು ರುಚಕ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದ್ದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆಯೇ ಹರಿಯಲಿದೆ. ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ ಕಳೆದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಆರಂಭವಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲ ಇದಾಗಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ...
ತುಲಾ ರಾಶಿ:
ಸ್ವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ,ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ರುಚಕ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕಂಡು ಬರಲಿದ್ದು, ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭವು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊರತರಲಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗದವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಯೋಗ.
ಮಕರ ರಾಶಿ:
ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಡಬಲ್ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗಗಳಾದ ರುಚಕ ಮಾತು ಮಾಲವ್ಯ ಯೋಗಗಳಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೈಮ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದು ಆದಾಯದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕನಸಿನ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೊಸ ವಾಹನ, ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಸಕಾಲ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ:
ಶುಭ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಡಬಲ್ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಸಮಯ ಎಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ವೇಳೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವಿರಿ. ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶುಭ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕೀರ್ತಿ, ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ವೃದ್ದಿಯಾಗಲಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
