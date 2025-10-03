100 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಹಂಸ ಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ...ದೀಪಾವಳಿಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್; ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾಂಡವ

Hamsa Purush Raja Yoga good for which zodiac: ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಅಪರೂಪದ ಹಂಸ ಪುರುಷ ರಾಜ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರುವು ತನ್ನ ಉತ್ತುಂಗ ರಾಶಿ ಕರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಹಂಸ ಮಹಾ ಪುರುಷ ರಾಜ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಜನರನ್ನು ಅದೃಷ್ಟವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಈ ವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರಂದು ಬರುತ್ತದೆ. ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಈ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಯಾವ ರಾಶಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗುರುವನ್ನು ಅದೃಷ್ಟ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹವು ತನ್ನ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಶುಭ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. 100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಹಂಸ ಮಹಾ ಪುರುಷ ರಾಜ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂರು ರಾಶಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಯೋಗವು ಅಪಾರ ಅದೃಷ್ಟ, ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಈ ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಸಹ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಈ ರಾಜಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ.
ತುಲಾ: ಹಂಸ ಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ತುಲಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಹಂಸ ಮಹಾ ಪುರುಷ ರಾಜ ಯೋಗ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಗುರು ರಾಶಿಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವು ದೀರ್ಘವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದಾಗಿ, ನೀವು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಅಪಾರವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
