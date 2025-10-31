200 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಒಮ್ಮೆಗೆ 4 ರಾಜಯೋಗಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅದೃಷ್ಟ

November Lucky Zodiac Signs: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಾಸವಾದ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅದ್ಭುತ ರಾಜಯೋಗಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಕಮಾಂಡರ್ ಗ್ರಹ ಮಂಗಳ ತನ್ನದೇ ಆದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದರಿಂದ ರುಚಕ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ, ಗುರು ಸಂಚಾರದಿಂದ ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗ, ಶುಕ್ರ ಗೋಚಾರಫಲವಾಗಿ ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯ ಮಂಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಆದಿತ್ಯ ಮಂಗಳ ರಾಜಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಳಿವೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 200 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಮಹಾ ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕೆಲವರ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಮಹಾ ರಾಜಯೋಗಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅವರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗವನ್ನು ಏರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ...
ವೃಷಭ ರಾಶಿ:
ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ನಾಲ್ಕು ರಾಜಯೋಗಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರಲಿವೆ. ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಜಂಜಾಟದಿಂದ ಹೊರಬಹುವಿರಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಣುವ ಸಮಯ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ:
200 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿರುವ ರುಚಕ, ಹಂಸ, ಮಾಲವ್ಯ, ಆದಿತ್ಯ ಮಂಗಳ ರಾಜಯೋಗಗ ಫಲವಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಭಾರೀ ಆದಾಯ ಹರಿದುಬರಲಿದೆ. ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಕನಸು ಕಾಣುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ:
ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ನಾಲ್ಕು ರಾಜಯೋಗಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರುವಿರಿ. ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇರಲಿವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸಲಿದೆ.
ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.