English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • 200 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಒಮ್ಮೆಗೆ 4 ರಾಜಯೋಗಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅದೃಷ್ಟ

200 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಒಮ್ಮೆಗೆ 4 ರಾಜಯೋಗಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅದೃಷ್ಟ

Rajayogas: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 200ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಹಾ ರಾಜಯೋಗಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿವೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Oct 31, 2025, 07:04 AM IST
  • ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಹಾ ರಾಜಯೋಗಗ ನಿರ್ಮಾಣ
  • ಎರಡು ಶತಮಾನದ ಬಳಿಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿವೆ ನಾಲ್ಕು ಮಹಾ ರಾಜಯೋಗಗಳು
  • ರುಚಕ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ, ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗ, ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ, ಆದಿತ್ಯ ಮಂಗಳ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕೇ ಬಂಗಾರ

Trending Photos

ಮಾನವೀಯತೆಯೇ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಎಂದು ಸಾರಿದ ʻರಾಜಕುಮಾರʼ.. ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಅಪ್ಪು ಮುಡಿಪಿಟ್ಟಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon10
Puneeth Rajkumar 4th anniversary
ಮಾನವೀಯತೆಯೇ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಎಂದು ಸಾರಿದ ʻರಾಜಕುಮಾರʼ.. ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಅಪ್ಪು ಮುಡಿಪಿಟ್ಟಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಗೊತ್ತೇ?
&#039;ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್&#039; ಮಾತುಗಳು ಅಮರ: ಅವರ ನುಡಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕು!
camera icon12
Puneeth Rajkumar Death
'ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್' ಮಾತುಗಳು ಅಮರ: ಅವರ ನುಡಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕು!
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಣ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅಥವಾ ದುರಾದೃಷ್ಟವೋ! ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ
camera icon5
Money On Road
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಣ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅಥವಾ ದುರಾದೃಷ್ಟವೋ! ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ
100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 3 ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ.. ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗದಿಂದ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಕ್‌
camera icon5
Trigrahi Yoga
100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 3 ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ.. ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗದಿಂದ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಕ್‌
200 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಒಮ್ಮೆಗೆ 4 ರಾಜಯೋಗಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅದೃಷ್ಟ

November Lucky Zodiac Signs:  ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಾಸವಾದ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅದ್ಭುತ ರಾಜಯೋಗಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಕಮಾಂಡರ್ ಗ್ರಹ ಮಂಗಳ ತನ್ನದೇ ಆದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದರಿಂದ ರುಚಕ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ, ಗುರು ಸಂಚಾರದಿಂದ ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗ, ಶುಕ್ರ ಗೋಚಾರಫಲವಾಗಿ ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯ ಮಂಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಆದಿತ್ಯ ಮಂಗಳ ರಾಜಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಳಿವೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 200 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಮಹಾ ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕೆಲವರ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಮಹಾ ರಾಜಯೋಗಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅವರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗವನ್ನು ಏರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ... 

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: 
ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ನಾಲ್ಕು ರಾಜಯೋಗಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರಲಿವೆ. ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಜಂಜಾಟದಿಂದ ಹೊರಬಹುವಿರಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಣುವ ಸಮಯ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ರಾಹುವಿನ ಮನೆಗೆ ಧನಕಾರಕನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಧನಾಗಮನ, ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ

ತುಲಾ ರಾಶಿ: 
200 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿರುವ ರುಚಕ, ಹಂಸ, ಮಾಲವ್ಯ, ಆದಿತ್ಯ ಮಂಗಳ ರಾಜಯೋಗಗ ಫಲವಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಭಾರೀ ಆದಾಯ ಹರಿದುಬರಲಿದೆ. ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಕನಸು ಕಾಣುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ನವೆಂಬರ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ: ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ತುಂಬಲಿದೆ ಖಜಾನೆ

ಮಕರ ರಾಶಿ: 
ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ನಾಲ್ಕು ರಾಜಯೋಗಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರುವಿರಿ. ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇರಲಿವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸಲಿದೆ. 

ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

RajayogaNovember Lucky Zodiac SignsRuchaka Mahapurusha RajayogaHansa RajayogaMalavya Rajayoga

Trending News