500 ವರ್ಷ ನಂತರ ಒಂದೇ ಬಾರಿ 5 ರಾಜಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಗಳ ವೃತ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುವುದು ಸಂಪತ್ತು.. ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಸಮಯ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು!

lakshmi narayan yoga effects: ಗ್ರಹಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಶುಭ ಯೋಗ ಮತ್ತು ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮಾನವ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 3 ರಾಜಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.
ಸೂರ್ಯ ಶುಕ್ರರ ಯುತಿಯಿಂದ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ, ಸೂರ್ಯ ಬುಧರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಬುಧರ ಮೈತ್ರಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಗ, ಕುಬೇರ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಈ ರಾಜಯೋಗಗಳು ಸುಮಾರು 500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.
ಐದು ರಾಜಯೋಗಗಳ ರಚನೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯಲಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಗಳು ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಿವೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಲಿವೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ತಿಳಿಯೋಣ...
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಹಣದ ಒಳಹರಿವಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಧನ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ. ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಬರಬಹುದು. ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
