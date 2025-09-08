English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

500 ವರ್ಷ ನಂತರ ಒಂದೇ ಬಾರಿ 5 ರಾಜಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಗಳ ವೃತ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುವುದು ಸಂಪತ್ತು.. ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಸಮಯ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು!

lakshmi narayan yoga effects: ಗ್ರಹಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಶುಭ ಯೋಗ ಮತ್ತು ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮಾನವ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 3 ರಾಜಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 8, 2025, 07:11 PM IST
  • ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ ಪ್ರಭಾವ
  • ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 5 ರಾಜಯೋಗ
  • ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ

500 ವರ್ಷ ನಂತರ ಒಂದೇ ಬಾರಿ 5 ರಾಜಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಗಳ ವೃತ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುವುದು ಸಂಪತ್ತು.. ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಸಮಯ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು!

lakshmi narayan yoga effects: ಗ್ರಹಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಶುಭ ಯೋಗ ಮತ್ತು ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮಾನವ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 3 ರಾಜಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. 

ಸೂರ್ಯ ಶುಕ್ರರ ಯುತಿಯಿಂದ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ, ಸೂರ್ಯ ಬುಧರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಬುಧರ ಮೈತ್ರಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಗ, ಕುಬೇರ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಈ ರಾಜಯೋಗಗಳು ಸುಮಾರು 500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. 

ಐದು ರಾಜಯೋಗಗಳ ರಚನೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯಲಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಗಳು ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಿವೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಲಿವೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ತಿಳಿಯೋಣ...

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಅಪರೂಪದ ಮಹಾ ಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ! ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ, ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಭಾಗ್ಯ..

ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಹಣದ ಒಳಹರಿವಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಧನ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ. ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಬರಬಹುದು. ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. 

ಮಕರ ರಾಶಿ: ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ ಮೆನಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಕುಬೇರನೇ ಇದ್ದಂತೆ! ಅದೃಷ್ಟ ತರುವ ಅತ್ಯದ್ಬುತ ವಸ್ತುಗಳಿವು

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

