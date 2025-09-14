English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

57 ವರ್ಷ ನಂತರ ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ 6 ಗ್ರಹಗಳ ಯುತಿ... ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಾಟರಿ.. ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಜಯ, ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆ..!

Saturn Transit Effects : ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ 6 ಗ್ರಹಗಳ ಯುತಿಯಿಂದ  ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟ ಬೆಳಗಲಿದೆ.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 14, 2025, 10:47 PM IST
  • ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ 6 ಗ್ರಹಗಳ ಯುತಿ
  • ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು 2025
  • ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಶುಭಫಲ

57 ವರ್ಷ ನಂತರ ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ 6 ಗ್ರಹಗಳ ಯುತಿ... ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಾಟರಿ.. ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಜಯ, ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆ..!

uspicious Yog in Pisces 2025: ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹಗಳ ಯುತಿಯೊಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ 6 ಗ್ರಹಗಳು ಸೇರಲಿವೆ. ಒಟ್ಟು 6 ಗ್ರಹಗಳು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಶುಭಫಲವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. 

ವೃಷಭ ರಾಶಿ - ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಲಿದ್ದೀರಿ.  ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಪರ ಇರಲಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಂಬರ್‌! ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಜನ್ಮಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಇರುವುದು ಗುರುಬಲ.. ಧೋನಿ, ಕತ್ರಿನಾ ಜನ್ಮಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಇದೇ

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ - ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಉತ್ತ ದಿನಗಳು ಬರಲಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಡೆಯರಾಗುವಿರಿ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಲಿದ್ದೀರಿ.

ಕುಂಭ ರಾಶಿ - ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಒತ್ತಡ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶ ಅರಸಿ ಬರುವುದು. 

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ - ಧನಲಾಭದಿಂದ ಸಾಳ ಮುಕ್ತರಾಗುವಿರಿ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರುವಿರಿ. ಬಹುದಿನದ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿದೆ. 

ಮಕರ ರಾಶಿ - ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಆರಂಬಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗುವಿರಿ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಈ 4 ತಪ್ಪು ಮಾಡುವವರು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ!!

ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ Youtube Link - https://www.youtube.com/@ZeeKannadaNews/featured ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಆಗಿರಿ. 

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

