ಮರುಕಳಿಸಿದ 1954ರ ಕ್ಷಣ.. 71 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ, ವೈಧೃತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ: ಈ ರಾಶಿಗೆ ಕುಬೇರ ಧನಭಾಗ್ಯ! ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ

Diwali Horoscope 2025: ದೀಪಗಳ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಕಾರ್ತಿಕ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರಂದು ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ದಿನವು ಧಾರ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಗ್ರಹಗಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
ದೀಪಾವಳಿಯಂದು, ಹಲವಾರು ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ಚಲನೆಗಳ ಮೂಲಕ 12 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗುರುವು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ, ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಸೂಚಕವಾದ ಚಂದ್ರನು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕಲಾತ್ಮಕ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. 71 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಹಂಸರಾಜ ಮತ್ತು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು 1954 ರಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ರೂಪುಗೊಂಡಿತ್ತು.
ಈ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜನಾದ ಸೂರ್ಯನು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ 'ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯಯೋಗ'ವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ವೈಧೃತಿ ಯೋಗವು ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಇರುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ವಾಹನ ಸೌಕರ್ಯ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಮೇಷ: ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ಮಂಗಲ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ನೀವು ವಿಭಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಿರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಹ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಆತುರಪಡದಂತೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮಿಥುನ: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರಲಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯವು ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಈಡೇರದ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ : ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ಜನರು ಹಂಸ ರಾಜ್ಯಯೋಗದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗುರುವು ತನ್ನ ಉತ್ತುಂಗ ರಾಶಿಯಾದ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು. ನೀವು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ, ಯಶಸ್ಸು, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಹಂಸ ರಾಜ್ಯಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, ನೀವು ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೀರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ : ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾರಾಶಿ ಜನರು ಕಲಾನಿಧಿ ಯೋಗದ ಶುಭ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕನ್ಯಾರಾಶಿ ಜನರು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಾಣಬಹುದು. ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆಯಂತಹ ಸೃಜನಶೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
ಮಕರ : ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೊಸ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೂ ಆಕರ್ಷಕವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ತೋರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೂಡ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ನಡುವೆ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.