/ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅಳಲಿಲ್ಲ.. ಹಾಲು ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲ.. ಹಸುಗೂಸು ಮಾಡಿತ್ತು ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಕೆಲಸ! ಅಘೋರ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಇವರೇ ನೋಡಿ

First Aghori Baba Kinaram: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶಿವನ ಆತ್ಮವೆಂದು ಅಘೋರಿಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನ ಅಷ್ಟಮಹಾಪಾಶವನ್ನು ಮೀರಿ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ. ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ ಮತ್ತು ಮತ್ಸರದಂತಹ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅಘೋರ ಪಂಥದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರು ಮತ್ತು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಬಾಬಾ ಕಿನಾರಾಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.
ಭಗವಾನ್ ಶಿವನು ಅಘೋರ ಪಂಥದ ಸ್ಥಾಪಕನೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಿವನು ಅಘೋರ ಪಂಥವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಧೂತ ಭಗವಾನ್ ದತ್ತಾತ್ರೇಯನನ್ನು ಅಘೋರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಗುರು ಎಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಾಬಾ ಕೀನರಾಮ್ ಅವರು ಅಘೋರ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಕೆಲವು ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರನ್ನು ಶೈವ ಧರ್ಮದ ಅಘೋರಿ ಪಂಥದ ಮೂಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಶಿವನ ಅವತಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಘೋರಿಗಳು 1658 ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಚಂದೌಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಕಾಲ್ದಿಹಾ ತೆಹಸಿಲ್ನ ರಾಮಗಢ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾದ ಬಾಬಾ ಕೀನರಾಮ್ನಿಂದ ತಮ್ಮ ಮೂಲವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಘೋರಿಗಳು ಭಾದ್ರಪದದ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ 1658 ರಲ್ಲಿ ಚತುರ್ದಶಿಯ ದಿನ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು 150 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕಿದ್ದರು. ಅಘೋರಾಚಾರ್ಯ ಬಾಬಾ ಕೀನರಾಮ್ ಜಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21, 1771 ರಂದು ಸಮಾಧಿಯಾದರು. ಬಾಬಾ ಕೀನರಾಮ್ ಅವರ ಸ್ಥಳ ಕ್ರಿಂಗ್-ಕುಂಡ್ ವಾರಣಾಸಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಆಶ್ರಮವಾಗಿದೆ.
ಬಾಬಾ ಕಿನಾರಾಮ್ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ 3 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಳಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಜನ್ಮದ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದಂದು, 3 ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಮಗುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡರಂತೆ. ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೋ ಪಿಸುಗುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವೆಂಬಂತೆ ಮಗು ಅಳತೊಡಗಿತು. ಆ ದಿನದಿಂದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಲೋಲಾರ್ಕ್ ಷಷ್ಠಿ ಹಬ್ಬ ಶುರುವಾಯಿತು.
ಬಾಬಾ ಕಿನಾರಾಮ್ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ) ಲಿಯಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ಲಾಜ್ ಮಾತಾ (ಅಘೋರಾ ದೇವತೆ) ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಬಾಬಾ ಕಲುರಾಮ್ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದರು.
ಬಾಬಾ ಕಿನಾರಾಮ್ ಶಿವನ ನಗರವಾದ ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ರಾಮಗೀತೆ, ವಿವೇಕರ, ರಾಮರಸಲ್ ಮತ್ತು ಉನ್ಮುನಿರಾಮ್ ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಘೋರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಅಘೋರ ತತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ವಿವೇಕಸಾರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಧಿಕೃತ ಗ್ರಂಥವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಘೋರಿಗಳು ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ರುದ್ರ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.