ಇಂದು ಐಂದ್ರ, ವೈಧೃತಿ ಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳ ಜೊತೆ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ ಅಪಾರ ಧನ-ಸಂಪತ್ತು!

Thursday Lucky Zodiac Signs: ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ 1948, ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಸೌರ ವಸಂತ ಋತು, ಚೈತ್ರ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ಚತುರ್ದಶಿ ತಿಥಿ, ಗುರುವಾರದ ಈ ದಿನ ಉ.ಭಾ. ನಕ್ಷತ್ರ, ಐಂದ್ರ, ವೈಧೃತಿ ಯೋಗ, ವಿಷ್ಟಿ ಕರಣ ಇರಲಿದೆ. ಒಮ್ಮೆಗೆ ಐಂದ್ರ, ವೈಧೃತಿ ಯೋಗಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್ ಬದಲಾಗಲಿದ್ದು, ಗುರುವಾರದ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ:
ಐಂದ್ರ, ವೈಧೃತಿ ಯೋಗಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ ಗುರುವಾರವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಲೆದೂರಿದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಮುಂದುವರೆಯಿರಿ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯತೆ ಇರಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಸಾಲಬಾಧೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹೊರ ಹೋಗಲು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭಪ್ರದವಾದ ಸಮಯ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ:
ಈ ಗುರುವಾರ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಫಲಪ್ರದವಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕೆಲಸ-ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಕಾಗಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮುಂದುವರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಸಹಕಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೂ ಸಹ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರಲಿದ್ದು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ:
ವೈಧೃತಿ ಯೋಗವು ಗುರುವಾರದ ದಿನ ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಫಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಇಂದು ಕೆಲಸ-ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರಲಿದ್ದು ಯೋಜಿತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ಸಹಕಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಮೂಡಿದ್ದ ಒಡಕು ಸರಿಹೋಗಲಿದೆ. ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು, ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಕೇಳುವಿರಿ. ಈ ಅವಧಿಯು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಸಮಯವಾಗಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ:
ಗುರುವಾರದ ಈ ದಿನ ಐಂದ್ರ, ವೈಧೃತಿ ಯೋಗಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಇವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊರೆಲಿದ್ದು ಧನ-ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಣಕಾಸನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಇಲ್ಲವೇ, ಉಳಿತಾಯ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಹೊರ ಹೋಗಲು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸುಸಮಯ. ಶುಭ ಯೋಗಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ:
ಗುರುವಾರ ವೈಧೃತಿ, ಐಂದ್ರದಂತಹ ಶುಭ ಯೋಗಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ ಎಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ-ವ್ಯವಹಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿದ್ದು ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಂಭವವಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಂತಹ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.