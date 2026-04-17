ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ತಪ್ಪದೇ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ... ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಕೃಪೆ ಸಿಗುವುದು! ಧನ ಧಾನ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಸುವುದು

akshaya tritiya 2026: ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಿನದಂದು ಮಾಡಿದ ದಾನಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಪುಣ್ಯವು "ಅಕ್ಷಯ" ಅಂದರೆ ಅದರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬಹಳ ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Apr 17, 2026, 02:57 PM IST
Trending Photos

Virat Kohli: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ &#039;ತ್ರಿವಳಿ ಶತಕ&#039;.. ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಒಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್..!
camera icon5
Virat Kohli
Virat Kohli: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 'ತ್ರಿವಳಿ ಶತಕ'.. ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಒಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್..!
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದೇ 5 ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜಯೋಗಗಳು.. ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ! ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯೋರಿಲ್ಲ
camera icon7
Akshaya Tritiya
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದೇ 5 ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜಯೋಗಗಳು.. ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ! ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯೋರಿಲ್ಲ
ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿದ 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್...!
camera icon5
bangladesh
ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿದ 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್...!
ಆತ ನನ್ನ ಮೈ ಮುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಮಸಾಜ್‌ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಸಹ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ..! ಡೈಸಿ ಶಾ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ
camera icon7
Daisy Shah
ಆತ ನನ್ನ ಮೈ ಮುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಮಸಾಜ್‌ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಸಹ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ..! ಡೈಸಿ ಶಾ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ
akshaya tritiya 2026: ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಹಬ್ಬವನ್ನು ವೈಶಾಖ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಮೂರನೇ ದಿನ (ತೃತೀಯಾ) ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯವನ್ನು ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶಾಪಿಂಗ್‌ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಆಳವಾದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವಿಯು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ದಾನ ಮತ್ತು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಸ್ನಾನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫಲಪ್ರದವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಿನದಂದು ಮಾಡಿದ ದಾನಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಪುಣ್ಯವು "ಅಕ್ಷಯ" ಅಂದರೆ ಅದರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬಹಳ ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. 

ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನದಂದು ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ...

ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಾದಂದು ಅಕ್ಕಿ, ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಕಡಲೆಕಾಳು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಎಂದಿಗೂ ಎದುರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮೃದ್ಧಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ನೀವು ನೀರನ್ನು ಸಹ ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ದಾನದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾರ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು, ನೀವು ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.

ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಬಡವರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ದಾರಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ನಿರಂತರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಹಾಲು, ಅಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಬಿಳಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸಹ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಅಗತ್ಯ ಇರುವವರಿಗೆ ಛತ್ರಿ, ಚಪ್ಪಲಿ, ಬಟ್ಟೆ, ಬೆಲ್ಲ ಇತ್ಯಾದಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. 

ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ, ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು, ಮನೆ ಪ್ರವೇಶ, ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಶುಭ ಸಮಯ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಖರೀದಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಅಷ್ಟೇ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ಅಗತ್ಯ ಇರುವವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ 2026 ದಿನಾಂಕ

  • ವೈಶಾಖ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ತೃತೀಯಾ ತಿಥಿ ಆರಂಭ: ಏಪ್ರಿಲ್ 19, 10:50 AM
  • ವೈಶಾಖ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ತೃತೀಯಾ ತಿಥಿಯ ಸಮಾಪ್ತಿ: ಏಪ್ರಿಲ್ 20, 7:28 AM
  • ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯವನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 19, 2026 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದ ದಿನ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆಭರಣಗಳು, ಭೂಮಿ, ಮನೆ, ಕಾರು, ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಬಟ್ಟೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. 

ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳು, ದಾನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಡಿದ ಖರೀದಿಗಳ ಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:‌ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸರಿಯಾದ ವಯಸ್ಸು ಯಾವುದು? ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇರುವೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಲ್ಲುಗಳಿವೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಶೇಕಡ 99 ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

