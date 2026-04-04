ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ 2026.. ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಶುಭ ಸಮಯ ಯಾವಾಗ?

 Akshaya tritiya 2026: ಭಾರತೀಯ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯವನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಆಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ? ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಯಾವಾಗ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 4, 2026, 01:43 PM IST
  • ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳು
  • ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಶುಭ ಸಮಯ ಯಾವಾಗ

 Akshaya tritiya 2026: ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ವೈಶಾಖಿ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಮೂರನೇ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು 'ಅಖ ತೀಜ್' ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 'ಅಕ್ಷಯ' ಎಂದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗದದ್ದು. ಈ ದಿನದಂದು ಮಾಡುವ ಚಿನ್ನದ ಜಪ, ದಾನ ಅಥವಾ ಖರೀದಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

2026 ರಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯವು ಏಪ್ರಿಲ್ 19ರ ಭಾನುವಾರದಂದು ಬರುತ್ತದೆ. ಮೂರನೇ ತಿಥಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 19, 2026 - ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:49 ಕ್ಕೆ.ಮೂರನೇ ತಿಥಿಯ ಅಂತ್ಯ:  ಏಪ್ರಿಲ್ 20, 2026 – ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07:27.ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಪೂಜೆ ಮುಹೂರ್ತ:  ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:49 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:34 (ಕಾಲ: 1 ಗಂಟೆ 45 ನಿಮಿಷಗಳು)

ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ: ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಂತೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಸಮಯ: ಏಪ್ರಿಲ್ 19 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:49 ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 05:51 ರವರೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಸಮಯ.

ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳು:

*ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವಿದೆ
*ಪರಶುರಾಮ ಜಯಂತಿ: ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆರನೇ ಅವತಾರವಾದ ಪರಶುರಾಮ ಈ ದಿನದಂದು ಜನಿಸಿದನೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. 
*ಸತ್ಯ ಯುಗ ಮತ್ತು ತ್ರೇತಾ ಯುಗಗಳು ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
*ಬೇರು ಶಿವನನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿ ದೇವರುಗಳ ಖಜಾನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗುವ ವರವನ್ನು ಪಡೆದ ದಿನವೂ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. 
*ಈ ದಿನದಂದು, ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಶುಭ ಸಮಯಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸದೆಯೇ ವಿವಾಹಗಳು ಮತ್ತು ಗೃಹಪ್ರವೇಶಗಳಂತಹ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.

ಈ ದಿನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನದಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಕ್ಷಯ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಚಿನ್ನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೆಳ್ಳಿ, ಇತರ ಲೋಹದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜನರ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪುರೋಹಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

