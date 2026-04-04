ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ 2026.. ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಶುಭ ಸಮಯ ಯಾವಾಗ?

Akshaya tritiya 2026: ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ವೈಶಾಖಿ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಮೂರನೇ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು 'ಅಖ ತೀಜ್' ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 'ಅಕ್ಷಯ' ಎಂದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗದದ್ದು. ಈ ದಿನದಂದು ಮಾಡುವ ಚಿನ್ನದ ಜಪ, ದಾನ ಅಥವಾ ಖರೀದಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
2026 ರಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯವು ಏಪ್ರಿಲ್ 19ರ ಭಾನುವಾರದಂದು ಬರುತ್ತದೆ. ಮೂರನೇ ತಿಥಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 19, 2026 - ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:49 ಕ್ಕೆ.ಮೂರನೇ ತಿಥಿಯ ಅಂತ್ಯ: ಏಪ್ರಿಲ್ 20, 2026 – ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07:27.ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಪೂಜೆ ಮುಹೂರ್ತ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:49 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:34 (ಕಾಲ: 1 ಗಂಟೆ 45 ನಿಮಿಷಗಳು)
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ: ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಂತೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಸಮಯ: ಏಪ್ರಿಲ್ 19 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:49 ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 05:51 ರವರೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಸಮಯ.
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳು:
*ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವಿದೆ
*ಪರಶುರಾಮ ಜಯಂತಿ: ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆರನೇ ಅವತಾರವಾದ ಪರಶುರಾಮ ಈ ದಿನದಂದು ಜನಿಸಿದನೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
*ಸತ್ಯ ಯುಗ ಮತ್ತು ತ್ರೇತಾ ಯುಗಗಳು ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
*ಬೇರು ಶಿವನನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿ ದೇವರುಗಳ ಖಜಾನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗುವ ವರವನ್ನು ಪಡೆದ ದಿನವೂ ಇದೇ ಆಗಿದೆ.
*ಈ ದಿನದಂದು, ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಶುಭ ಸಮಯಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸದೆಯೇ ವಿವಾಹಗಳು ಮತ್ತು ಗೃಹಪ್ರವೇಶಗಳಂತಹ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
ಈ ದಿನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನದಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಕ್ಷಯ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಚಿನ್ನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೆಳ್ಳಿ, ಇತರ ಲೋಹದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜನರ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪುರೋಹಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.