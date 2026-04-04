Akshaya Tritiya 2026: ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಶುಭ ಸಮಯ ಯಾವಾಗ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

Akshaya Tritiya 2026: ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ವೈಶಾಖ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ 3ನೇ ದಿನದಂದು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 'ಅಕ್ಷಯ' ಎಂದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗದದ್ದು. ಈ ದಿನದಂದು ಮಾಡುವ ಚಿನ್ನದ ಜಪ, ದಾನ ಅಥವಾ ಖರೀದಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ 2026: ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕ & ಸಮಯ
* 2026ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯವು ಏಪ್ರಿಲ್ 19ರ ಭಾನುವಾರದಂದು ಬರುತ್ತದೆ.
* ಮೂರನೇ ತಿಥಿ ಪ್ರಾರಂಭ: ಏಪ್ರಿಲ್ 19, 2026 - ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.49ಕ್ಕೆ.
* ಮೂರನೇ ತಿಥಿಯ ಅಂತ್ಯ: ಏಪ್ರಿಲ್ 20, 2026 – ಬೆಳಗ್ಗೆ 07.27.
* ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಪೂಜೆ ಮುಹೂರ್ತ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.49ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.34 (ಕಾಲ: 1 ಗಂಟೆ 45 ನಿಮಿಷಗಳು).
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬುಧನ ಸಂಚಾರ: ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ರಾಜಯೋಗ, ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನ!
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಂತೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಸಮಯ: ಏಪ್ರಿಲ್ 19ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.49ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 20ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 05.51ರವರೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಸಮಯ.
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವಿದೆ:
* ಪರಶುರಾಮ ಜಯಂತಿ: ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆರನೇ ಅವತಾರವಾದ ಪರಶುರಾಮ ಈ ದಿನದಂದು ಜನಿಸಿದನೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯ ಯುಗ ಮತ್ತು ತ್ರೇತಾ ಯುಗಗಳು ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
* ಬೇರು ಶಿವನನ್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿ ದೇವರುಗಳ ಖಜಾನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗುವ ವರವನ್ನ ಪಡೆದ ದಿನವೂ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಶುಭ ಸಮಯಗಳನ್ನ ಆಚರಿಸದೆಯೇ ವಿವಾಹಗಳು ಮತ್ತು ಗೃಹಪ್ರವೇಶಗಳಂತಹ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಗುರು ಪ್ರವೇಶ: ಗುರುಬಲದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್ ಚೇಂಜ್.. ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಯೋಗ
ಈ ದಿನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಪೂಜೆ: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ದೇವರನ್ನ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಕ್ಷಯ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಚಿನ್ನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೆಳ್ಳಿ, ಇತರ ಲೋಹದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜನರ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪುರೋಹಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)