  • Akshaya Tritiya 2026: ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಶುಭ ಸಮಯ ಯಾವಾಗ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

Akshaya Tritiya 2026: ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಶುಭ ಸಮಯ ಯಾವಾಗ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಭಾರತೀಯ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯವನ್ನ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದು ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ? ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಯಾವಾಗ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ? ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...  

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 4, 2026, 01:15 PM IST
  • ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ ದಿನವಾಗಿದೆ
  • ವೈಶಾಖ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ 3ನೇ ದಿನದಂದು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ಮನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಂತೆ

Akshaya Tritiya 2026: ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಶುಭ ಸಮಯ ಯಾವಾಗ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

Akshaya Tritiya 2026: ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ವೈಶಾಖ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ 3ನೇ ದಿನದಂದು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 'ಅಕ್ಷಯ' ಎಂದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗದದ್ದು. ಈ ದಿನದಂದು ಮಾಡುವ ಚಿನ್ನದ ಜಪ, ದಾನ ಅಥವಾ ಖರೀದಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ 2026: ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕ & ಸಮಯ

* 2026ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯವು ಏಪ್ರಿಲ್ 19ರ ಭಾನುವಾರದಂದು ಬರುತ್ತದೆ.
* ಮೂರನೇ ತಿಥಿ ಪ್ರಾರಂಭ: ಏಪ್ರಿಲ್ 19, 2026 - ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.49ಕ್ಕೆ.
* ಮೂರನೇ ತಿಥಿಯ ಅಂತ್ಯ: ಏಪ್ರಿಲ್ 20, 2026 – ಬೆಳಗ್ಗೆ 07.27.
* ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಪೂಜೆ ಮುಹೂರ್ತ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.49ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.34 (ಕಾಲ: 1 ಗಂಟೆ 45 ನಿಮಿಷಗಳು).

ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ

ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಂತೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಸಮಯ: ಏಪ್ರಿಲ್ 19ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.49ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 20ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 05.51ರವರೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಸಮಯ.

ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳು

ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವಿದೆ:

* ಪರಶುರಾಮ ಜಯಂತಿ: ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆರನೇ ಅವತಾರವಾದ ಪರಶುರಾಮ ಈ ದಿನದಂದು ಜನಿಸಿದನೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯ ಯುಗ ಮತ್ತು ತ್ರೇತಾ ಯುಗಗಳು ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

* ಬೇರು ಶಿವನನ್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿ ದೇವರುಗಳ ಖಜಾನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗುವ ವರವನ್ನ ಪಡೆದ ದಿನವೂ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಶುಭ ಸಮಯಗಳನ್ನ ಆಚರಿಸದೆಯೇ ವಿವಾಹಗಳು ಮತ್ತು ಗೃಹಪ್ರವೇಶಗಳಂತಹ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು.

ಈ ದಿನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ಪೂಜೆ: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ದೇವರನ್ನ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಕ್ಷಯ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಚಿನ್ನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೆಳ್ಳಿ, ಇತರ ಲೋಹದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

(ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜನರ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪುರೋಹಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

