  • ಕುಬೇರನ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳಿವು.. ಈ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಿಂದ 4 ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳೇ ಬಂಗಾರ.. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲು

ಕುಬೇರನ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳಿವು.. ಈ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಿಂದ 4 ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳೇ ಬಂಗಾರ.. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲು

Akshaya Tritiya: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಗೂ ಕುಬೇರನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ ದಿನವನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Apr 13, 2026, 10:06 AM IST
  • ಹಣವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
  • ಈ ವರ್ಷ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಗವಾನ್‌ ಕುಬೇರನ ಕೃಪೆ ಇರಲಿದೆ

Trending Photos

ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಯದಿದ್ದರೂ ಅಂಪೈರ್ ಜೊತೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನ ವಾಗ್ವಾದ!.. ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಕೆಲಕ್ಷಣ ಗೊಂದಲ
camera icon6
IPL 2026 season
ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಯದಿದ್ದರೂ ಅಂಪೈರ್ ಜೊತೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನ ವಾಗ್ವಾದ!.. ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಕೆಲಕ್ಷಣ ಗೊಂದಲ
ಗಾಯಕಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ &#039;ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ &#039;: ದುಬೈ, ಲಂಡನ್‌ಗೂ ಹರಡಿದೆ ಇವರ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್!
camera icon6
Asha Bhosle Net worth
ಗಾಯಕಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ 'ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ': ದುಬೈ, ಲಂಡನ್‌ಗೂ ಹರಡಿದೆ ಇವರ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್!
ಸೂರ್ಯವಂಶಿ IPLನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇವರು ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದರೆ ಸಾಕು!
camera icon7
Vaibhav Suryavanshi
ಸೂರ್ಯವಂಶಿ IPLನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇವರು ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದರೆ ಸಾಕು!
ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ Finale 2026.. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋರು ಯಾರು?
camera icon5
Dkd grand finale 2026 winner
ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ Finale 2026.. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋರು ಯಾರು?
ಕುಬೇರನ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳಿವು.. ಈ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಿಂದ 4 ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳೇ ಬಂಗಾರ.. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲು

Akshaya Tritiya 2026: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಕೇವಲ ಭೌತಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪುಣ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವಾದ ದಿನವಾಗಿದೆ. 2026ರ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತ ದಿನ:
ಈ ವರ್ಷ 19 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026ರಂದು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ದಿನ ಆತ್ಮಕಾರಕ ಸೂರ್ಯ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಂಶನಾದ ಚಂದ್ರ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ ಅವರ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆ:
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನದಂದು ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯ, ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿತೃದೋಷದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೋಷಗಳಿಂದಲೂ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರ.. ಧನಕಾರಕನಿಂದ ರಾಜಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹ

ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು:
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳಾದ ಕುಬೇರ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯವನ್ನು ವಿಶೇಷ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಕುಬೇರನ ಕೃಪೆ ಇರಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅವರ ಬದುಕೇ ಬಂಗಾರವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ 2026ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಬೇರ ಕೃಪೆ, ಯಾರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹವಿರಲಿದೆ!
ವೃಷಭ ರಾಶಿ:
ಈ ಬಾರಿಯ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಅಧಿಪತ್ಯದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಬೇರ ದೇವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಗಾರದಂತಹ ಸಮಯ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಹಣ ಕೈ ಸೇರುವ ಸುಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. 

ಕಟಕ ರಾಶಿ:
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಹಿಡಿದರೂ ಬಂಗಾರವಾಗುವ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್‌ ಕುಬೇರನ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇವರ ಮೇಲಿರಲಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಮನೆ, ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಸುಯೋಗ ನಿಮಗಿದ್ದು, ಪೂರ್ವಿಕರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಿರಿ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದೇ ಶುಭ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ.. ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಟೈಮ್

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ:
ಈ ವರ್ಷ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆಯಲಿದ್ದು ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವಿರಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಶಂಶಿಸುವರು. ಕುಬೇರನ ಕೃಪೆ ಹಾಗೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ.  

ಧನು ರಾಶಿ:
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯವು ಧನು ರಾಶಿಯ ಜನರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಭೂಮಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಲಾಭದಾಯಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತಸದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಡತನ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ!

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನವೇ ಶುಕ್ರ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ: 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ.. ಶುಕ್ರದೆಸೆಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

