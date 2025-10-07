2026 ರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬರಲಿವೆ ಏಲಿಯನ್ಸ್!! ನಿಜವಾಗಲಿದೆಯೇ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ..?

ಬಲ್ಗೇರಿಯನ್ ಮೂಲದ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ 2026 ರ ಭವಿಷ್ಯಗಳು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಆಘಾತ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿವೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಭೂಮಿಗೆ ಏಲಿಯನ್ಸ್ಗಳ ದೈತ್ಯಜೀವಿಗಳು ಇಳಿಯುವುದು, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಮಾನವರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು, ಭಯಂಕರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಆರಂಭವೇ ಖಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯಗಳು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ನಿಜವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ನಿಜವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದನ್ನು ಅಂಧ ಭಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತ ಊಹೆ ಎಂದು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.ಬಾಬಾ ವಂಗಾ, ಜನನ ನಾಮವಾದ ವ್ಯಾಂಗೆಲಿಯಾ ಪಾಂಡೆವಾ ಡಿಮಿಟ್ರೋವಾ, 1911ರಲ್ಲಿ ಬಲ್ಗೇರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು.12 ವರ್ಷದ ಆಯುಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದ ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ, ಅವರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ದರ್ಶನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಂದು ತಲುಪಿತು ಎಂದು ನಂಬಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
1996 ರಲ್ಲಿ 85 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮರಣಹೊಂದುವ ಮೊದಲು, ಅವರು 5079ರವರೆಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಭವಿಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 9/11 ದಾಳಿ, ಚೆರ್ನೊಬಿಲ್ ದುರಂತ, ಕೋವಿಡ್-19 ಮಹಾಮಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಡಯಾನಾ ಮರಣ ಸೇರಿವೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಖಾ ಅಲೆಗಳು, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚುಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಜವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
2026ರ ಮುಖ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು:
ಭಯ ಮತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಮಿಶ್ರಣಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಅನೇಕ ವಿಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಅವರ ಭವಿಷ್ಯಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:
- ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತುಗಳ ಭೀತಿ: ಭೂಕಂಪಗಳು, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಹವಾಮಾನ ಘಟನೆಗಳು ಭೂಮಿಯ 7-8% ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜೀವಜಂತುಗಳು, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಾನಿ ತರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸದಿದ್ದರೂ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗೆ ತೀವ್ರತೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.
- ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಚೀನಾ-ತೈವಾನ್ ಘರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ-ಅಮೆರಿಕಾ ನೇರ ಯುದ್ಧದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ರಾಜಕೀಯ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತಹ ಘಟನೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯಲಾಗಿದೆ.
- ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ (AI) ಆಧಿಪತ್ಯ: 2026ರಲ್ಲಿ AI ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಾನವರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತಹ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ AI ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು iRobot ಚಿತ್ರದಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.
- ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಆಗಮನ: ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯೇ ನವೆಂಬರ್ 2026ರಲ್ಲಿ ದೈತ್ಯ ಎಲಿಯನ್ಸ್ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯುವುದು. ಇದು ಮಾನವರ ಮೊದಲ ಅಧಿಕೃತ ಅನ್ಯಗ್ರಹ ಜೀವಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಿಜ್ಞಾನ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಘಟನೆ ಎಂದು ನಂಬಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ಭವಿಷ್ಯ ನಿಜವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯಗಳು ಹಲವರಿಗೆ ಭಯ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರೂ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವರಹಿತ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅವಿ ಲೋಬ್ನಂತಹವರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರೂ, ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿ, AI ಮತ್ತು ಯುದ್ಧಗಳು ಮಾನವ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ, 2025ರ ಭವಿಷ್ಯಗಳು ನಿಜವಾಗಿರುವುದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕಾಲವೇ ಉತ್ತರಿಸಲಿದೆ.