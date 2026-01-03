English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಸ್ಯ ನೆಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ: ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ

ಅಪರಾಜಿತ ಹೂ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ & ವಾಸ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶುಭ ದಿನದಂದು ನೆಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 3, 2026, 05:21 PM IST
  • ಅಪರಾಜಿತ ಹೂವು ತನ್ನ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ
  • ಅಪರಾಜಿತ ಗಿಡ ನೆಡುವುದರಿಂದ ನಾರಾಯಣ, ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ & ಶನಿದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲಿದೆ
  • ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅಪರಾಜಿತ ಸಸ್ಯವನ್ನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಸ್ಯ ನೆಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ: ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ

Aparajita Flower Significance: ಸನಾತನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳು ಸೌಂದರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಹೂವು ಅಪರಾಜಿತ ಹೂವು, ಇದು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಪರಾಜಿತ ಸಸ್ಯವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೆಡುವುದರಿಂದ ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬಲವನ್ನ ತರಬಹುದು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನ ಏಕೆ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ನೆಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದ ದಿಕ್ಕು ಯಾವುದು? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

ಅಪರಾಜಿತಾ ಹೂ ಮಂಗಳಕರ ಏಕೆ?

ಅಪರಾಜಿತ ಹೂವು ತನ್ನ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಇತರ ಹಲವು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹಿಂದೂ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹೂವು ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಶನಿದೇವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪರಿಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬುಧ-ಗುರುವಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು, ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಜಿತಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಜಿತ ಗಿಡವನ್ನ ನೆಡುವುದರಿಂದ ನಾರಾಯಣ, ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಮತ್ತು ಶನಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಗಿಡವು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಗಿಡವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಜಿತಾ

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅಪರಾಜಿತ ಸಸ್ಯವನ್ನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಪೂರ್ವ, ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೆಡುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭವೆಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವ

ಅಪರಾಜಿತ ಹೂವನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರುವಾರದಂದು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಗೆ ಇದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳನ್ನ ನೆಡುವುದು ಅಥವಾ ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿಈ 5ರಾಶಿಗೆ ಕಷ್ಟಆದರೆ 40ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ..ಕಷ್ಟ ಪರಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ

ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೆಡುವುದು ಮಂಗಳಕರ?

ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಅಪರಾಜಿತಾ ಸಸ್ಯವನ್ನ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೆಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿಕ್ಕು ದೇವ-ದೇವತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೆಡುವುದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

