ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌..

Aquarius Horoscope 2026: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವರ್ಷವಿಡೀ ಶನಿಯ ನಿರಂತರ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ, ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಕೊರತೆ, ಸರಿಯಾದ ಹಣ ಸಿಗದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಪಡೆದವರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಳಂಬಗಳಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲಾರ್ಧವು ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ವರ್ಷವಿಡೀ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿರಾಮ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಣದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟು ಇರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ, ಫಲಿತಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಮುಂದೂಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ವರ್ಷವಿಡೀ ಪ್ರೇಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವವರು ಸಹ ಅತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೇಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ನೀವು ಮದುವೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರಾಶೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ವರ್ಷದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿವಾಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಇರುವುದರಿಂದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವ್ಯರ್ಥ ಖರ್ಚುಗಳು ಸಹ ಇರುತ್ತವೆ. ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾತಿನ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಡುವೆ ಹಣ ಸೇರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಅಗತ್ಯಗಳು ಪೂರೈಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ ಮತ್ತು ಮೇ ತಿಂಗಳುಗಳು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಶುಭ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀರಿ. ಆದಾಯದ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ನೀವು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಹಾರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀರಿ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)