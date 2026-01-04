English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಈ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗಲಿದೆ

ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಖಚಿತವಾದ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ವಿಶೇಷ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ಸೂರ್ಯ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜಿಸಿ ಬೆಲ್ಲ, ಗೋಧಿ, ಎಣ್ಣೆ & ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಸಂತೋಷ & ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.  

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 4, 2026, 10:28 PM IST
  • ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರವನ್ನ ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ಸೂರ್ಯನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಆರೋಗ್ಯ, ನಾಯಕತ್ವ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ
  • ಭಾನುವಾರ ಕೆಲವು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು, ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ

ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಈ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗಲಿದೆ

Sunday Remedies: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರವನ್ನ ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಆರೋಗ್ಯ, ನಾಯಕತ್ವ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ. ಯಾರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನವಿದೆಯೋ ಅವರು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಖಚಿತವಾದ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ವಿಶೇಷ ದಾನ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ಸೂರ್ಯ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜಿಸಿ ಬೆಲ್ಲ, ಗೋಧಿ, ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸ್ಥಾನ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತವರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ, ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಜನರು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಭಾನುವಾರದಂದು ಕೆಲವು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗೋಧಿಯನ್ನ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶುಭ ವಸ್ತುಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಾನ ಮಾಡುವುದು, ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನೈವೇದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಬಳಸುವುದು ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು ಮನೆಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತರುತ್ತವೆ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಓಡಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರುಚಕ ರಾಜಯೋಗ : ಜ.16 ರಿಂದ ಫೆ.23 ವರೆಗೆ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ..!

ಭಾನುವಾರ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದಿನ. ಈ ದಿನ ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಬಡವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪರಿಹಾರವು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ತರುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ವೇಗವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ, ಬೆಲ್ಲ, ಕೆಂಪು ಚಂದನ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಹೂವುಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಸೂರ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಚಪಾತಿ ಅಥವಾ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಲಡ್ಡುವನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಇದು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲವನ್ನ ತಿಂದು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಶುಭ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ತರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶುಕ್ರ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸರಮಾಲೆ, ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ

ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ, ಸಂಘರ್ಷ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಅಶಾಂತಿ ಇದ್ದರೆ, ವಿಶೇಷ ಪರಿಹಾರ ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸತತ ಮೂರು ಭಾನುವಾರಗಳ ಕಾಲ ಒಂದೂವರೆ ಕಿಲೋ ಬೆಲ್ಲವನ್ನ ಪವಿತ್ರ ನದಿಯ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿರಿ. ಈ ಪರಿಹಾರವು ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನ ತರಲು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ದುಃಖಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

 (ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

