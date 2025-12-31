ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವ, ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆ! ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Aries 2026 horoscope: 2026ರಲ್ಲಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿರಲಿದೆ? ಈ ವರ್ಷ ಇವರಿಗೆ ಶುಭವೋ ಅಥವಾ ಅಶುಭವೋ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Dec 31, 2025, 09:07 AM IST
Aries 2026 horoscope: ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, 2026ರಲ್ಲಿ ಯೋಜಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಯೋಜಿಸಿದಂತೆ ನಡೆಯದಿರಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಆರು ತಿಂಗಳು ಗುರುವಿನ ಪರವಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಶ್ರಮದ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ಯಾರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರಿಯದಿರಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಡುವೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೊದಲ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಜೂನ್‌ನಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಖಚಿತವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಗುರುವು ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಕೊರತೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗದಿರಬಹುದು. ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರಾಶೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರಾಶೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. 1 ನೇ ದಿನದಂದು ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಖರ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನೀವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜೂನ್ 3 ರಿಂದ, ಜೀವನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಉಚ್ಛ್ರಾಯದಿಂದಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬಡ್ತಿಗಳು, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ, ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಜನನವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಣಕಾಸು, ಉದ್ಯೋಗ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದಿಂದ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವತೆಯ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ.. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ

ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧನ ಅನುಕೂಲಕರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದರೂ, ಮೊದಲ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಬಲಗೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಮದುವೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಮದುವೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಶನಿಯು ವ್ಯಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರೇಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಾಹಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಖರ್ಚುಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಆತುರಪಡದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಶನಿ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸದ ಮಹತ್ವ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸವಿರುತ್ತದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಸಿಗದಿರಬಹುದು. ವರ್ಷದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ಗುರುವು ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿರುವುದರಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಯೋಗಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತವೆ. ಆದಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದವರಿಗೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಯೋಗಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025: ಇಂದು, ಪವರ್‌ಫುಲ್‌ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ! ವರ್ಷ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ದಿನದಿಂದಲೇ ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನಗಳು ಆರಂಭ..

ಜೂನ್ ನಂತರದ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜೂನ್ ಮೊದಲು, ನೀವು ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಹಗಳಾದ ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿಯಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಶಿ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳನ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಮೊದಲ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಂದಿನಂತೆ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತವೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳು ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಶನಿ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವುದು, ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಶಿವಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ) 

